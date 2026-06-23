Recco, da Euroflora alla rotatoria verso Camogli, collocata l’installazione artistica in ceramica

Genova. Il giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, al termine della messa, intorno alle ore 12, verrà inaugurata nella rotatoria in direzione Camogli la nuova installazione artistica “Recco”, realizzata in ceramica dalle artiste Marina Rizzelli e Debora Massone per Euroflora 2025.

L’opera, che durante la mostra internazionale di piante e fiori campeggiava sull’aiuola d’ingresso dell’area dedicata a Recco, trova ora una collocazione permanente nel territorio comunale. “La rotatoria che guarda verso Camogli – dice il sindaco Carlo Gandolfo – è una delle porte d’ingresso alla città, e da oggi accoglierà i visitatori con un’opera che racconta Recco. L’installazione in ceramica realizzata per Euroflora dalle artiste Marina Rizzelli e Debora Massone è un omaggio al nostro territorio, alla sua creatività e alla sua storia”.