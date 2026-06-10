Recco, al via il cantiere per la nuova piscina con una targa dedicata ad Antonio Ferro

Recco. Questo pomeriggio, presso Punta Sant’Anna, si è tenuta la cerimonia che segna l’inizio ufficiale dei lavori per la realizzazione della nuova piscina. A dare il via simbolico al cantiere è stata la rimozione della targa in marmo dedicata ad Antonio Ferro, grande sindaco della città e autentico punto di riferimento della pallanuoto recchese, il cui nome resta indissolubilmente legato ai trionfi della Pro Recco. Una volta rimossa, la targa è stata avvolta nella bandiera biancoceleste, i colori del club, e affidata al Comune, dove resterà custodita fino alla conclusione dei lavori. Ritornerà al suo posto solo quando la nuova struttura sarà pronta.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore allo sport e vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, il mito della pallanuoto Eraldo “il Caimano” Pizzo. Presenti, tra gli altri, anche l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli e l’assessore al demanio marittimo Giuseppe Rotunno, che stanno lavorando alle procedure relative all’impianto. A impartire la benedizione che ha accompagnato l’avvio dei lavori è stato don Giuseppe Guastavino.

La cerimonia di oggi sancisce l’inizio dei lavori di demolizione e del contestuale restyling della piscina comunale, un impianto che da decenni rappresenta un punto di riferimento per lo sport ligure. Il progetto si basa su un modello di partenariato pubblico-privato (project financing) che coinvolge il Comune di Recco, la Pro Recco Waterpolo e MySport. L’investimento complessivo supera i 7,5 milioni di euro. Una quota significativa, pari a 3,29 milioni, arriva dal contributo della Regione Liguria, mentre il Comune parteciperà con un ulteriore milione di euro. La parte residua dell’investimento sarà sostenuta dai soggetti privati, ai quali la gestione dell’impianto sarà affidata per un periodo di vent’anni. Alla gara pubblica, che partirà nel breve periodo, potranno partecipare anche altri operatori, purché presentino proposte migliorative rispetto al progetto avanzato da Pro Recco e MySport.

La trasformazione della storica piscina sul mare sarà radicale, con una vasca ampliata fino a raggiungere le dimensioni di 34,5 per 21 metri e dotata di un pontone mobile. La nuova tribuna sarà fissa in grado di contenere circa 800 spettatori, con una struttura coperta destinata alla giuria e agli arbitri, nuovi spogliatoi per gli atleti e una palestra dedicata al potenziamento muscolare.

“Oggi non stiamo solo avviando un cantiere, ma stiamo aprendo una nuova pagina della storia sportiva di Recco. La rimozione della targa di Antonio Ferro, avvolta nei colori biancocelesti, rappresenta un gesto di rispetto verso il passato e un impegno verso il futuro. La nuova piscina sarà un impianto moderno, funzionale e all’altezza della tradizione che questa città porta nel mondo e delle sue esigenze sportive. Ringrazio Regione Liguria per il cospicuo stanziamento di fondi e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Il cantiere che si apre è la prova concreta che le cose si possono fare, se si lavora con serietà e con un obiettivo chiaro”, dichiara il sindaco Gandolfo.

“È una grande emozione assistere all’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova piscina di Punta Sant’Anna a Recco, un impianto che da sempre rappresenta un riferimento sportivo di altissimo livello sul piano regionale e nazionale – aggiunge la vicepresidente della Regione Ferro -. Accanto all’emozione di un momento così solenne c’è la profonda soddisfazione per il percorso che porterà la città a vantare una struttura completamente rinnovata, sicura, moderna e accessibile a tutti. Regione Liguria ha voluto fortemente sostenere quest’opera di riqualificazione, che ha finanziato attraverso un importante stanziamento di oltre tre milioni: una dimostrazione di quanto crediamo nel valore della pratica sportiva non solo per il presente, ma soprattutto per le prospettive future. Lo scorso anno abbiamo vissuto la prestigiosa esperienza come Migliore Regione Europea dello Sport, che ci ha visti protagonisti con investimenti record dedicati alle infrastrutture liguri: è un piacere, quindi, continuare nel percorso intrapreso attraverso interventi strategici per il nostro territorio come questo”.