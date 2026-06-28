Recco, battaglia sulla sicurezza: l’interpellanza per i controlli sull’accattonaggio molesto

Recco. Il tema della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici torna al centro del dibattito politico a Recco. I gruppi consiliari di Forza Italia Recco e Impegno per Recco hanno depositato un’interpellanza urgente per accendere i riflettori su una problematica che, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini, continua a persistere sul territorio comunale senza aver trovato, a oggi, una soluzione efficace da parte dell’Amministrazione.

Sotto la lente dei consiglieri c’è il sensibile aumento di persone indigenti che frequentano il centro cittadino, con un picco particolare nella giornata di mercoledì, in concomitanza con la generosa attività di distribuzione di elemosine da parte dei frati francescani e delle parrocchie locali. “Recco è una città storicamente solidale e nessuno vuole criminalizzare la povertà o chi ha un reale bisogno di aiuto – scrivono in un comunicato congiunto i rappresentanti di Forza Italia e Impegno per Recco – Il problema nasce quando la solidarietà dei nostri concittadini viene strumentalizzata o, peggio, quando si scivola nell’illegalità e nel disturbo della quiete pubblica. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un’evoluzione preoccupante: accanto a chi chiede aiuto con discrezione, ci sono soggetti che praticano un accattonaggio insistente, molesto e talvolta arrogante”.

“Le segnalazioni raccolte tra i residenti descrivono una situazione di crescente apprensione, soprattutto nelle aree più isolate o strategiche come il parcheggio a pagamento della parrocchia, i sagrati delle chiese e i marciapiedi del centro, dove non mancano episodi che mettono a disagio passanti, anziani e famiglie. Una dinamica che lede profondamente l’immagine e il decoro della città – continua la nota stampa – I due gruppi consiliari ricordano che il Regolamento di Polizia Locale parla chiaro: l’accattonaggio, specialmente se insistente, molesto o intimidatorio, è vietato. Eppure, le norme vigenti sembrano restare una lettera morta”.

“Attualmente il problema persiste in tutta la sua evidenza e l’Amministrazione non è ancora riuscita a risolverlo in modo incisivo”, incalzano i consiglieri di minoranza. “Non possiamo accettare che zone franche della legalità diventino la normalità. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta un intervento immediato: è fondamentale intensificare i controlli della Polizia Locale nei punti critici e far rispettare rigorosamente il regolamento. Al contempo, crediamo sia necessario aprire un tavolo di coordinamento con le realtà religiose e assistenziali del territorio per canalizzare gli aiuti in modo dignitoso e strutturato, tutelando sia chi ha davvero bisogno sia il diritto dei recchelini a vivere in una città sicura, ordinata e decorosa”.