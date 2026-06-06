Recco, al via il cantiere della nuova piscina di Punta Sant’Anna

Recco. La cittadina di Recco si prepara a vedere il restyling dell’impianto sportivo simbolo del legame tra Recco e la pallanuoto.

Mercoledì 10 giugno, alle ore 16, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e della vicepresidente Simona Ferro, assessora regionale allo Sport, sarà inaugurato l’avvio dei lavori della nuova piscina “Antonio Ferro”, opera destinata a restituire alla città un impianto moderno, funzionale e all’altezza della sua storia sportiva.

“Durante la cerimonia – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – sarà avviata la demolizione della vecchia piscina di Punta Sant’Anna, togliendo la targa che intitola l’impianto ad Antonio Ferro. La targa sarà avvolta nella bandiera biancoceleste, i colori della Pro Recco, e custodita in Comune fino a quando, terminati i lavori, verrà collocata sul nuovo impianto”.

“L’inaugurazione del cantiere rappresenta il primo passo verso la rinascita di un luogo simbolo della città, destinato a tornare punto di riferimento per atleti, società sportive e cittadini”, conclude.