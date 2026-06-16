Genova. Domenica 21 giugno il capoluogo ligure ospita la Rea Palus Race, la più prestigiosa manifestazione italiana dedicata alla OCR (Obstacle Course Race), disciplina di corsa a ostacoli nata dall’evoluzione dei percorsi di addestramento militare e cresciuta fino a entrare nel panorama olimpico come una delle cinque prove del rinnovato pentathlon moderno.

L’arrivo della Rea Palus Race nel capoluogo ligure segna un passaggio importante nella crescita dell’evento. Dopo essersi affermata in diverse località, in Liguria e non solo, la competizione approda per la prima volta nel cuore del Porto Antico, trasformando Genova in un punto di riferimento per questa specialità e confermando la sua vocazione ad accogliere grandi appuntamenti sportivi.

I numeri di questa edizione, sostenuta dal Comune di Genova, evidenziano già dei record; saranno circa 1.000 i partecipanti alle gare principali, a cui si aggiungeranno oltre 350 giovanissimi impegnati nel pomeriggio.

“Siamo entusiasti di ospitare per la prima volta a Genova la Rea Palus Race, una corsa a ostacoli davvero particolare – ha detto il consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova, Lorenzo Garzarelli – Dal mare ai monti, passando per il nostro centro storico, gli atleti si sfideranno superando ostacoli naturali e artificiali. Si tratta di un’iniziativa inedita che vede ancora una volta la nostra città protagonista per eventi che si caratterizzano per originalità e valorizzazione del nostro territorio”.

Come da tradizione, la Rea Palus Race propone una doppia formula: Elite, per chi cerca il confronto agonistico, e Open, dedicata a chi vuole vivere l’esperienza senza la pressione del cronometro. Due anche i percorsi disponibili: il primo da 10 chilometri con 25 ostacoli differenti – tra salti, arrampicate e passaggi ventre a terra – e il secondo da 5 chilometri con 20 ostacoli, più accessibile ma altrettanto spettacolare.

Il programma scatterà alle 10 con la partenza della prova lunga, mentre alle 14.30 prenderà il via la gara sui 5 chilometri. Alle 16.30 spazio ai più giovani con le competizioni dedicate. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://www.reapalusrace.it. Le iscrizioni restano aperte sino a giovedì 18 giugno al costo di 94 euro per la categoria Elite e 64 euro per la Open sulla distanza da 5 chilometri, mentre per il percorso da 10 chilometri le quote sono rispettivamente di 99 e 69 euro. Nel weekend è previsto un aumento delle tariffe. Per partecipare alla categoria Open è sufficiente il certificato medico non agonistico, mentre per la Elite è obbligatorio il certificato medico agonistico.

Il ritiro degli accrediti sarà possibile sabato dalle 15 alle 19 al Village di gara in piazzale Mandraccio, al Porto Antico, oppure domenica dalle 8.30 presso i campi da padel con accesso da corso Quadrio. Le premiazioni riguarderanno i vincitori di ogni categoria e i primi tre classificati assoluti Elite, uomini e donne, che riceveranno l’invito diretto per la prossima edizione in programma il 18 ottobre a Portovenere.