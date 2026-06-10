Rds Summer Festival, tutti i divieti e le strade chiuse per il maxi concerto

Genova. Inizia il conto alla rovescia per l’Rds Summer Festival, il maxi concerto gratuito organizzato in piazza della Vittoria per domenica 14 giugno.

Sul palco si alterneranno artisti come Annalisa, Sayf, Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Irama, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Plasma e i Pinguini Tattici Nucleari, che già si erano esibiti al concerto di capodanno nel capoluogo ligure.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità nell’area di piazza della Vittoria.

I divieti di sosta e transito in piazza della Vittoria

Sino alla notte del 17 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli operanti o afferenti alla manifestazione, nei seguenti punti di piazza della Vittoria: sul lato levante della carreggiata di ponente, limitatamente agli stalli APCOA dal numero 523 al numero 531; sul lato ponente della carreggiata di levante, limitatamente agli stalli APCOA dal numero 201 al numero 209; negli stalli riservati ai motocicli nel tratto di collegamento tra la piazza e via Cadorna, sul lato ovest del palazzo Inps.

Nello stesso periodo sarà inoltre vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, nel viale di collegamento tra le due carreggiate di piazza della Vittoria, tra l’area dei cosiddetti “Vulcani” e l’Arco della Vittoria.

Dalle ore 00.01 del 14 giugno alle ore 7 del 15 giugno scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutte le aree di sosta di piazza della Vittoria, compreso il parcheggio di superficie e gli stacchi laterali tra i civici 9 e 11, 5 e 7, 2 e 4, 6 e 8. Sono esclusi dal provvedimento i due tratti di carreggiata in ingresso da viale Brigata Liguria e da viale Brigata Bisagno fino agli archi soprastanti il portico, dove sarà invece modificata la circolazione.

Il divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà inoltre via Cadorna, viale Brigata Liguria sul lato levante della carreggiata nel tratto compreso tra la fermata bus Amt e lo stacco laterale tra i civici 5 e 7 di piazza della Vittoria (fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di contrassegno CUDE), via Thaon de Revel, esclusi i mezzi pubblici, e viale Caviglia.

Dalle ore 7 del 14 giugno alle ore 7 del 15 giugno sarà vietato il transito a tutti i veicoli in piazza della Vittoria, con l’eccezione dei tratti di ingresso e uscita da via Diaz riservati ai mezzi diretti al parcheggio interrato o in uscita dallo stesso.

Nello stesso periodo sarà inoltre invertito il senso di marcia, da ponente verso levante, nel tratto di carreggiata lato levante-mare di piazza della Vittoria compreso tra la piazza e viale Brigata Bisagno. All’intersezione con il viale sarà obbligatorio fermarsi allo stop e svoltare a destra.

Dalle ore 14 del 14 giugno alle ore 7 del 15 giugno 2026, e comunque fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati e afferenti alla manifestazione, in via Cadorna e in viale Caviglia.

Dalle ore 20 del 14 giugno e fino a cessate esigenze entreranno invece in vigore ulteriori limitazioni al traffico. Sarà vietato il transito a tutti i veicoli in viale Brigata Liguria, nel tratto a monte dell’intersezione con via Ippolito d’Aste, con l’unica eccezione dei veicoli dotati di contrassegno CUDE con a bordo il titolare e diretti agli stalli riservati presenti sul lato levante a monte dello stacco tra i civici 5 e 7 di piazza della Vittoria.

Gli altri divieti

Il divieto interesserà inoltre via Malta nel tratto compreso tra via Granello e viale Brigata Liguria; via Fiume, ad eccezione dei taxi e dei mezzi AMT nel tratto tra via Thaon de Revel e piazza Verdi in direzione monte, nonché dei veicoli diretti alle proprietà private nel tratto tra piazza Verdi e via Colombo in direzione mare; via Thaon de Revel, con esclusione di taxi e mezzi AMT; e via XX Settembre, in entrambi i sensi di marcia tra via Granello e l’intersezione con via Fiume-viale Brigata Liguria e, in direzione levante, tra via Maragliano e via Granello.

Resterà invece consentito il transito a tutti i veicoli, compresi quelli privati, in via XX Settembre in direzione ponente tra l’intersezione con le vie Cesarea e Galata e quella con via Ceccardi. I veicoli in uscita da via di Brera potranno inoltre immettersi in via Granello in direzione mare.