Rds Summer Festival, domenica 14 giugno in concerto a Genova anche Sayf e Annalisa

Genova. Per la prima volta a Genova arriva la musica di RDS Summer Festival 2026. L’evento, gratuito, sarà domenica 14 giugno, dalle 20.30, e porterà sul palco star della musica italiana dell’estate 2026.

Agli artisti già annunciati nelle passate settimane si sono aggiunte le star “local” Annalisa e Sayf. Per il resto, sul palco, Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Irama, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Plasma e i Pinguini Tattici Nucleari, che già si erano esibiti al concerto di capodanno nel capoluogo ligure.

Genova sarà la prima tappa del tour 2026 di RDS 100% Grandi Successi, che sarà poi il 20 giugno a Rimini, il 27 giugno a Monopoli e il 4 luglio a Iglesias. Per avere il concerto della prima tappa dell’Rds Summer Tour il Comune di Genova ha sborsato circa 800mila euro. Qui sotto la mappa degli accessi all’area dello show.

«Quando una piazza si riempie di musica, la città si trasforma – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – per questo sono felice che RDS abbia scelto Genova come data inaugurale del Summer Festival 2026, una prima volta che rappresenta anche un segnale del momento che la nostra città sta vivendo: Genova vuole parlare il linguaggio del presente, offrire opportunità, aprirsi. Portare gratuitamente in piazza della Vittoria artisti così amati significa dare a tutte e tutti la possibilità di vivere una serata di condivisione e di festa nel cuore della città. Credo che anche da qui passi l’idea di una Genova sempre più viva, capace di accogliere grandi eventi e di farli diventare momenti indimenticabili. Ringrazio RDS per aver scelto Genova e tutte le persone che stanno lavorando a questa serata. Sarà una grande festa».

«L’arrivo per la prima volta a Genova dell’RDS Summer Festival rappresenta un risultato significativo per la città e conferma il percorso intrapreso dall’amministrazione nel consolidare Genova all’interno di un circuito nazionale di grandi eventi sempre più autorevole e attrattivo – afferma Lorenzo Garzarelli, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova -. Essere la tappa inaugurale dell’edizione 2026 significa entrare da protagonisti in un calendario di appuntamenti di grande richiamo, capaci di coniugare spettacolo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Piazza della Vittoria ospiterà una serata che unirà musica, intrattenimento e socialità in uno spazio aperto e accessibile a tutti, con artisti tra i più seguiti della scena italiana e internazionale contemporanea. Un evento gratuito di questa portata contribuisce non solo ad animare il cuore della città, ma anche a rafforzarne l’immagine come destinazione dinamica, moderna e pronta ad accogliere manifestazioni di rilievo nazionale. La presenza di un format così seguito dal pubblico, soprattutto dai più giovani, testimonia la capacità di Genova di dialogare con linguaggi contemporanei e di ospitare iniziative in grado di generare partecipazione, movimento turistico e ricadute positive per il tessuto cittadino. Ringraziamo RDS 100% Grandi Successi per aver scelto Genova come nuova tappa del Festival e tutti coloro che stanno lavorando alla realizzazione di un appuntamento che porterà energia, visibilità e grande entusiasmo in città».

Gli speaker di Rds padroni di casa saranno Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro. Sul palco come sempre, oltre agli speaker della radio a presentare i tormentoni dell’estate, ci saranno gli artisti in cima alle classifiche di streaming e vendite. Un villaggio aperto al pubblico permetterà inoltre di vivere esperienze uniche e indimenticabili, grazie ai brand partner dell’iniziativa. Accanto a loro, ci saranno gli speaker di RDSNEXT, la social web radio di RDS 100% Grandi Successi realizzata con e per la Gen Z da creator e influencer tra i più forti sui social: Gaia Garavaglia (523K follower TikTok, 287K Instagram) e Samu Mara (129K follower TikTok, 48K Instagram) a Genova e Monopoli, Samara Tramontana (1.9M follower TikTok, 767K Instagram) e Lisa Luchetta (2.8M follower TikTok, 872K Instagram) a Rimini e Iglesias.

L’accesso alle venue sarà anche quest’anno libero e gratuito, e potrà essere utile scaricare la app di Rds. «Il successo dell’RDS SUMMER FESTIVAL continua a sorprenderci e a crescere anno dopo anno – afferma Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di RDS – e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana per tutti gli appassionati di musica. Ringrazio le città di Rimini e Monopoli, che confermano la loro partecipazione anche quest’anno, e siamo felici di accogliere le nuove tappe di Genova e Iglesias, che vedrà esordire l’RDS Summer Festival in uno stadio».

Anche quest’anno inoltre saranno trasmessi due speciali in prima serata a luglio su TV8 e Sky Uno che raccoglieranno il meglio delle quattro tappe.