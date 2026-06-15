Rds in piazza Della Vittoria, si apre l’estate dei concerti: attesa per Olly al Ferraris

Genova. Pienone con quasi 40mila persone in piazza Della Vittoria a Genova in questa domenica 14 giugno per il concerto gratuito in occasione della prima tappa dell’Rds Summer Tour.

L’evento, sostenuto economicamente dal Comune di Genova (circa 140mila euro per la tappa, oltre ai costi di organizzazione), ha portato sul palco – allestito scenograficamente sotto l’arco di trionfo – alcuni dei maggiori nomi della scena pop: da Gaia a Ditonellapiaga, dai Pinguini Tattici Nucleari a Ernia e Irama passando per i liguri Sayf e Annalisa.

Qualche “mugugno”, immancabile, per i decibel che sin dal pomeriggio, con le prove, e poi durante lo show, portavano la musica del festival a chilometri di distanza fino a serata inoltrata. Ma per i partecipanti, grande soddisfazione e nessun problema per l’ordine pubblico.

“La nostra Genova continua a essere un grande palcoscenico – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, salita sul palco – questi eventi raccontano una Genova viva, attrattiva, capace di accogliere grandi appuntamenti e di portarli nello spazio pubblico, rendendoli accessibili a tutte e tutti. La musica riempie le piazze, crea comunità, fa vivere la città e la mostra per quello che è: un luogo straordinario, aperto, pieno di energia. Continuiamo a lavorare perché Genova sia sempre di più una città di cultura, eventi e partecipazione. Una città che sa attrarre, ma soprattutto una città che sa condividere. Una città della musica per tutte e tutti”.

Il concerto di domenica sera in piazza Della Vittoria a Genova sarà poi trasmesso parzialmente in tv nell’ambito del tour nazionale dell’Rds Summer Festival.

Ma la musica è appena iniziata: il capoluogo ligure ospiterà in questi mesi estivi diversi festival, da Altraonda al Balena, passando per altre rassegne al porto antico, ai Giardini Luzzati, a Sestri Ponente.

La grande attesa, al momento, traguarda il fine settimana: giovedì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno lo stadio Luigi Ferraris di Marassi si animerà con la tripla data del concerto di Olly. Per l’evento sono stati polverizzati in pochi giorni circa 90mila biglietti.