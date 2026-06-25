Rapina alle Poste a Sestri Ponente: ladro in fuga minaccia un tassista e gli ruba l’auto

Genova. Attimi di paura nel primo pomeriggio di giovedì a Sestri Ponente, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nell’ufficio postale di vico Schiaffino e ha intimato ai dipendenti di consegnare il denaro.

L’uomo, stando alle prime informazioni, è arrivato alle Poste in scooter e con il viso coperto dal casco. Una volta entrato ha iniziato a minacciare gli addetti agli sportelli davanti agli sguardi atterriti dei clienti in attesa. I dipendenti dell’ufficio si sono chiusi all’interno di una stanza e hanno dato l’allarme A quel punto il rapinatore, forse preso dal panico, è scappato in strada.

Arrivato in via Ciro Menotti, inseguito da alcuni clienti che chiedevano aiuto e monitorato dall’alto dai residenti della via, ha minacciato con il coltello un tassista fermo in strada, è salito a bordo del taxi ed è scappato.

L’auto bianca è poi stata ritrovata a Pra’. A bordo i poliziotti, arrivati sul posto, hanno trovato una pistola subito sequestrata. Le analisi hanno confermato che si tratta di una pistola finta. Al vaglio adesso le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’ufficio postale e quelle della zona per risalire all’identità del rapinatore e al percorso fatto per fuggire.