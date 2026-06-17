Alpino aggredito e rapinato nel centro storico di Genova, arrestati tre minorenni

Genova. Sono stati arrestati dalla polizia tre minori stranieri non accompagnati responsabili di una rapina ai danni di un alpino che lo scorso 9 maggio si trovava a Genova per l’Adunata nazionale. Si tratta di due 17enni e un 16enne, tutti tunisini, ora in custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni aggravate.

L’episodio è avvenuto in vico Vegetti, in pieno centro storico: l’uomo era stato bloccato da quattro ragazzi che gli hanno sbarrato la strada e lo hanno colpito con un pugno al volto, riuscendo così a sottrargli il portafogli e un coltellino multiuso dalle tasche dei pantaloni, lasciandolo a terra tramortito. L’alpino ha riportato una frattura scomposta alla mascella, refertata con una prognosi di 40 giorni.

L’attività investigativa avviata dalla squadra mobile ha permesso di identificare i presunti responsabili a partire dall’analisi dei filmati delle telecamere. I successivi controlli effettuati nelle strutture di accoglienza hanno consentito di individuare i ragazzi e i ruoli assunti da ogni soggetto durante l’aggressione, oltre all’esatto momento in cui hanno fatto rientro presso le comunità.

Tre di loro sono stati individuati e fermati questa mattina: sono pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Durante la stesura degli atti uno di loro è stato anche denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di uno smartphone rubato.

I ragazzi si trovano ora all’istituto penale per i minorenni di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La loro posizione è ora al vaglio della divisione anticrimine.