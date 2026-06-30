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Provvedimento

Rapallo, dopo il blackout si blocca il depuratore: divieto di balneazione per la spiaggia Le Saline

La sindaca Elisabetta Ricci ha intimato a Iren Acqua Tigullio l'intervento immediato tramite autospurghi per la pulizia e la bonifica di tutti i tratti fognari

rapallo panorama

Rapallo. Dopo il blackout della rete elettrica Enel che ha causato il blocco temporaneo degli impianti di sollevamento fognario gestiti da Iren sul Lungomare Vittorio Veneto, la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, ha firmato un’ordinanza che dispone l’interdizione temporanea alla balneazione presso la spiaggia Le Saline.

Nel tratto interdetto sono inclusi i Bagni Lido – Flora e il tratto di spiaggia libera attiguo. Il divieto rimarrà in vigore fino a nuova revoca, subordinata all’esito favorevole dei campionamenti analitici di Arpal.

Per risolvere l’emergenza nel minor tempo possibile Ricci ha firmato una seconda ordinanza che impone alla società Iren Acqua Tigullio Spa l’intervento immediato tramite autospurghi per la pulizia e la bonifica di tutti i tratti fognari interessati a valle dello sversamento, da completarsi entro 72 ore, la trasmissione al Comune della documentazione e dei formulari di corretto smaltimento dei materiali asportati e l’esecuzione di analisi urgenti sulle acque di scarico per certificare la risoluzione dell’inquinamento.

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