Rapallo, Carannante attacca la maggioranza sulla sicurezza: “Serve cambio di rotta radicale”

Rapallo. Un nuovo episodio di violenza notturna riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana a Rapallo. Il consigliere comunale di opposizione, Andrea Carannante, interviene duramente con una nota stampa per denunciare lo stato di degrado in cui versa la città, puntando il dito contro l’inerzia dell’amministrazione comunale.

“Quando abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione sulla sicurezza urbana, la maggioranza l’ha bocciata senza assumersi alcun impegno concreto. Durante il dibattito ci siamo persino sentiti dire che il problema sarebbe soltanto una ‘percezione’. Eppure le aggressioni, le risse, gli episodi di degrado e le continue segnalazioni dei cittadini non sono percezioni. Sono fatti. L’assessore alla sicurezza continua a comportarsi come se vivesse in un’altra città. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: una Rapallo sempre più sporca, sempre più buia, sempre meno curata e, in molte zone e in molti orari, sempre più mal frequentata. In un contesto del genere, certi episodi non possono essere considerati imprevedibili”.

L’affondo di Carannante si allarga poi a una visione più ampia dell’amministrazione del territorio: “La sicurezza non si costruisce soltanto con la repressione. La sicurezza nasce dalla vivibilità, dal decoro urbano, dalla pulizia, dalla presenza delle istituzioni sul territorio e dalla capacità di rendere la città attrattiva per le famiglie e per chi la vive onestamente ogni giorno”.

La nota stampa si chiude con un attacco frontale alla giunta in carica: “Continuare a minimizzare i problemi significa diventarne complici. Per restituire a Rapallo sicurezza, legalità e qualità della vita serve un cambio di rotta radicale. Perché una città vivibile è una città più sicura, e oggi purtroppo Rapallo sta andando nella direzione opposta”.