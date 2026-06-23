Rapallo, al via le Feste di Luglio: ecco il programma per il 469° anniversario dell’apparizione della Madonna di Montallegro

Alla presentazione del cartellone degli eventi erano presenti il Sindaco, Elisabetta Ricci ; il Presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico ; l’Assessore alle Feste Patronali, Filippo Lasinio ; l’Assessore alle Tradizioni, Fabio Mustorgi ; l’Assessore Andrea Rizzi ; la consigliera comunale Dorotea Giavina ; il Presidente del Comitato dei Sestieri, Maura Arata ; il Parroco della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, don Stefano Curotto , e il Rettore del Santuario di Nostra Signora di Montallegro, don Gianluca Trovato . Presenti inoltre numerose autorità militari e rappresentanti delle associazioni cittadine.

In concomitanza con l’inizio della Novena, si è tenuta questa mattina presso il salone consiliare del Comune la conferenza stampa di presentazione delle tradizionali, che come sempre si svolgeranno nelle giornate dell’1, 2 e 3 luglio. Rapallo si appresta così a celebrare il 469° anniversario dell’con un programma capace di coniugare la più profonda devozione religiosa con la spettacolarità delle tradizioni laiche e pirotecniche che da secoli animano la città.

Il cuore dei festeggiamenti si svilupperà nell’arco delle tre intense giornate di inizio luglio. Tra i momenti religiosi di maggior rilievo, mercoledì 1 luglio alle ore 5:00 si terrà la Santa Messa della Novena presso il Santuario di NS di Montallegro, presieduta da don Stefano Curotto. Sempre la mattina dell’1, presso la Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, il S.E. Monsignor Giampio Devasini, vescovo di Chiavari, celebrerà la Santa Messa che precede la tradizionale cerimonia della. La sera di venerdì 3, a partire dalle ore 21, la processione lungo le vie della città. Le celebrazioni religiose si concluderanno poi ufficialmente domenica 5 luglio al Santuario con l’antico e solenne rito dell’

Sul fronte degli spettacoli, ogni serata vedrà protagonisti i sei storici sestieri cittadini: a turno, due sestieri per sera firmeranno i grandiosi fuochi d’artificio sul mare. Il culmine dei festeggiamenti storici si registrerà giovedì 2 luglio alle ore 12:00 sul Lungomare Vittorio Veneto con la spettacolare ed emozionante “Sparata del Panegirico”, seguita dallo spettacolo pirotecnico “a giorno” a cura del Sestiere San Michele. La sera di venerdì 3 luglio la chiusura sarà affidata alla tradizionale “Sparata dei ragazzi” e al magico “Incendio del Castello” sul mare, curato dal Sestiere Borzoli.

Per garantire la massima ospitalità e facilitare i flussi, in ognuna delle tre serate saranno predisposti treni speciali per il rientro dei visitatori. Inoltre, come da consolidata consuetudine, i Sestieri allestiranno i tipici stand gastronomici per deliziare i palati di cittadini e turisti con i piatti della tradizione ligure.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il Sindaco, Elisabetta Ricci, ha dichiarato: “Le Feste di Luglio rappresentano l’anima stessa di Rapallo, il momento in cui la nostra comunità si ritrova unita attorno ai suoi valori più autentici. Celebrare il 469° anniversario dell’Apparizione significa onorare la nostra storia, ma anche guardare al futuro con speranza. Ringrazio l’apparato ecclesiastico, i Sestieri e tutti i soggetti coinvolti per la perfetta riuscita di un evento che saprà affascinare e accogliere i tantissimi turisti che sceglieranno Rapallo in questi giorni”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico: “Le Feste di Luglio sono senza dubbio l’appuntamento più importante dell’anno per la nostra comunità poiché consolidano quel legame che da 469 anni unisce Rapallo alla sua Patrona. Una comunità che si fonda sulla tradizione, sulla condivisione e sul messaggio di pace e operosità che grazie a Nostra Signora di Montallegro è quanto mai ancora attuale nella nostra quotidianità. E’ doveroso il ringraziamento ai nostri sestieri, che attraverso il costante impegno profuso rendono ogni anno possibile il realizzarsi e il tramandarsi di una tradizione che è un elemento caratterizzante della nostra cultura”.

L’Assessore alle Feste Patronali, Filippo Lasinio: “Le Feste di Luglio sono l’anima della nostra città. Aldilà dell’altissimo valore religioso e spirituale che da sempre rivestono per la nostra comunità, sono a livello pirotecnico una delle feste più importanti tra tutte quelle del nord Italia. Avremo sette spettacoli a notte e due a giorni. Per tre giorni i nostri sestieri daranno lustro alle proprie capacità di sparo sia con i fuochi in aria sia con le sparate a terra dei mascoli, vero cuore della nostra tradizione”.

L’Assessore alle Tradizioni e Protezione Civile, Fabio Mustorgi: “Mi permetto di sottolineare l’impegno che per tutta la durata dei festeggiamenti verrà profuso dalla Protezione Civile e da parte di tutte le associazioni di volontariato che in queste giornate così importanti per la nostra città saranno protagoniste di uno sforzo eccezionale per far sì che tutto fili per il verso giusto, garantendo sicurezza e serenità ai nostri cittadini e ai nostri ospiti”.

Il Presidente del Comitato dei Sestieri, Maura Arata: “Noi Sestieri siamo la parte popolare della festa, il cui compito è quello di portare avanti il ricordo e le tradizioni delle persone che ci hanno preceduto. Portiamo avanti una storia che viene da lontano, che si ripete anno dopo anno ma che non è mai banale. Con l’aiuto di tutti coloro che partecipano alla realizzazione di queste celebrazioni, la nostra speranza è essenzialmente quella di riuscire a toccare i cuori delle persone che vivono Rapallo, perché questa è una festa di tutti”.

Il Parroco della Basilica, don Stefano Curotto: “La nostra non è una festa del ricordo ma una festa della memoria. Noi non celebriamo qualcosa di cristallizzato ma qualcosa di attuale. Le nostre feste non sono solo un ricordo del passato ma sono memoria viva adesso. Come già fatto lo scorso anno, raccoglieremo aiuti per la popolazione di Gaza ma anche per quella di Cuba che sta vivendo un momento drammatico”.

Il Rettore del Santuario, don Gianluca Trovato: “Maria è la vera ricchezza della nostra città. Se 469 anni fa lei non fosse apparsa, se lei non ci avesse detto di voler essere onorata a Montallegro, se il popolo non avesse eretto il santuario in suo onore, oggi Rapallo sarebbe più povera. Maria era presente allora ed è presente oggi nella vita quotidiana della nostra città”.

Il programma completo e dettagliato di tutti gli appuntamenti civili e religiosi, insieme ai provvedimenti straordinari sulla viabilità, è consultabile sui canali ufficiali del Comune di Rapallo e dei Sestieri.