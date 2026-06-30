Aironi e fuochi d’artificio, Rapallo corre ai ripari: reti protettive, presidio e un ornitologo sul posto

Rapallo. Dopo la diffida delle associazioni animaliste, che avevano chiesto di fermare gli spettacoli pirotecnici previsti in occasione delle Feste di Luglio a Rapallo a causa della presenza di nidi di aironi cenerini, l’amministrazione comunale della città del Tigullio annuncia nuove disposizioni a tutela degli animali. “Sabato mattina si è tenuta una riunione straordinaria in sala consiliare alla quale hanno partecipato il Sindaco Elisabetta Ricci, il Presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico, gli Assessori Filippo Lasinio, Fabio Mustorgi e Andrea Rizzi, la Presidente del Comitato dei Sestieri Maura Arata e i rappresentanti dei Sestieri – si legge in una nota stampa del Comune – Nel pomeriggio di sabato l’Amministrazione e il Comitato dei Sestieri hanno effettuato un sopralluogo urgente sul posto con l’ornitologa dottoressa Michela Fadda. Sulla base delle indicazioni dell’esperta, è stato varato un piano d’azione straordinario per la salvaguardia dei volatili“.

Il piano prevede tra azioni: “Attorno al pino marittimo verrà posizionata una rete protettiva idonea a intercettare e attutire l’eventuale caduta di esemplari dal nido. Per tutti e tre i giorni di festa, durante ogni sparata, sarà inoltre presente un presidio operativo dotato di autogru con cestello elevatore, pronto a intervenire per recuperare e riportare in quota gli esemplari in caso di necessità. E infine un ornitologo monitorerà costantemente il comportamento dei volatili in tempo reale“.

Ma non solo: “Dimostrando grandissima sensibilità e spirito di collaborazione – conclude la nota – i sestieri San Michele e Costaguta hanno accettato di modificare in via del tutto eccezionale la storica postazione di sparo dei mascoli, trasferendosi presso la rotonda Marconi, così da allontanarsi significativamente dal nido e garantire una maggiore distanza di sicurezza”.