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Risposta

Aironi e fuochi d’artificio, Rapallo corre ai ripari: reti protettive, presidio e un ornitologo sul posto

Ma non solo: modificata in via eccezionale la postazione di sparo dei mascoli nei sestrieri più vicini ai nidi

nido aironi rapallo

Rapallo. Dopo la diffida delle associazioni animaliste, che avevano chiesto di fermare gli spettacoli pirotecnici previsti in occasione delle Feste di Luglio a Rapallo a causa della presenza di nidi di aironi cenerini, l’amministrazione comunale della città del Tigullio annuncia nuove disposizioni a tutela degli animali. “Sabato mattina si è tenuta una riunione straordinaria in sala consiliare alla quale hanno partecipato il Sindaco Elisabetta Ricci, il Presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico, gli Assessori Filippo Lasinio, Fabio Mustorgi e Andrea Rizzi, la Presidente del Comitato dei Sestieri Maura Arata e i rappresentanti dei Sestieri –  si legge in una nota stampa del Comune – Nel pomeriggio di sabato l’Amministrazione e il Comitato dei Sestieri hanno effettuato un sopralluogo urgente sul posto con l’ornitologa dottoressa Michela Fadda. Sulla base delle indicazioni dell’esperta, è stato varato un piano d’azione straordinario per la salvaguardia dei volatili“.

Il piano prevede tra azioni: “Attorno al pino marittimo verrà posizionata una rete protettiva idonea a intercettare e attutire l’eventuale caduta di esemplari dal nido. Per tutti e tre i giorni di festa, durante ogni sparata, sarà inoltre presente un presidio operativo dotato di autogru con cestello elevatore, pronto a intervenire per recuperare e riportare in quota gli esemplari in caso di necessità. E infine un ornitologo monitorerà costantemente il comportamento dei volatili in tempo reale“.

Ma non solo: “Dimostrando grandissima sensibilità e spirito di collaborazione – conclude la nota – i sestieri San Michele e Costaguta hanno accettato di modificare in via del tutto eccezionale la storica postazione di sparo dei mascoli, trasferendosi presso la rotonda Marconi, così da allontanarsi significativamente dal nido e garantire una maggiore distanza di sicurezza”.
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