In borsa 30 grammi di hashish, ventottenne aggredisce i poliziotti durante il controllo

Rapallo. Ha preso a pugni, calci e borsettate alcuni poliziotti che l’hanno fermata per un controllo, inveendo, minacciandoli e cercando di fuggire per difendere la droga che aveva con sé: una 28enne residente nel Levante è stata arrestata venerdì sera a Rapallo con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Rapallo hanno notato la ragazza e un amico in piazza Molfino, nel centro della cittadina, mentre discutevano con toni sempre più accesi intorno alle cinque del mattino.

Quando si sono avvicinati per un controllo la 28enne ha reagito in modo nervoso e aggressivo, spingendo i poliziotti a chiederle cosa avesse in borsa. All’interno hanno trovato 30 grammi di hashish, e a quel punto la ragazza ha iniziato a inveire, correre e urlare lungo la piazza.

Raggiunta dagli agenti ha opposto resistenza aggredendoli con calci e pugni. Anche a bordo della vettura di servizio ha continuato a dimenarsi e ha sferrato testate al finestrino, danneggiando l’auto. È stata quindi arrestata e sottoposta a direttissima sabato mattina.