Ranking 2026: la Rapallo Pallanuoto tra i migliori 25 club europei

Rapallo. Un riconoscimento che certifica il valore del progetto sportivo gialloblu e il lavoro svolto negli ultimi anni. Il Rapallo Pallanuoto è stato inserito al 24° posto del ranking 2026 pubblicato da Water Polo 360 ed European Aquatics, entrando così tra le migliori 25 società della pallanuoto femminile europea.

Un risultato di grande prestigio per il club presieduto da Enrico Antonucci che, dopo aver chiuso la stagione tra le prime tre squadre d’Italia nella stagione appena conclusa e aver disputato una Champions League di alto livello, trova ulteriore conferma della propria crescita anche a livello internazionale. La graduatoria raccoglie le principali realtà continentali e vede il Rapallo Pallanuoto accanto a club storici e blasonati provenienti da Spagna, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi e Italia. Essere presenti in questa classifica rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la società, ma anche per la città di Rapallo e per il movimento sportivo ligure.

“Il riconoscimento premia non soltanto i risultati ottenuti dalla prima squadra, ma anche il percorso costruito negli anni attraverso la valorizzazione delle giovani atlete, la partecipazione alle competizioni europee e il costante lavoro svolto dallo staff tecnico e dirigenziale. Essere oggi tra le prime tre squadre italiane e tra le migliori 25 d’Europa conferma il Rapallo Pallanuoto come una delle realtà di riferimento della pallanuoto femminile nazionale e internazionale”, ha dichiarato il presidente Enrico Antonucci.

La classifica