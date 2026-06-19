Cade dalla finestra del cavedio e si rompe braccia e gambe: la festa diventa dramma in centro storico

Genova. La serata alcolica, il cavedio inacessibile, la caduta di dieci metri e la festa che diventa dramma. Questa la sintesi dinamica dell’incidente avvenuto la scorsa notte nel centro storico cittadino, dove un ragazzo di 27 anni è precipitato dalla finestra interna di un appartamento procurandosi fratture e ferite gravi.

La chiamata di soccorso è arrivata alle 2.30, al distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese insieme a Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e automedica Golf 1, con la segnalazione di un ragazzo di 27 anni caduto dalla finestra di uno stabile in centro storico, in zona Ravecca.

Il giovane si trovava in casa di amici durante una festa e, complice lo stato di alterazione alcolica, sarebbe precipitato per circa 10 metri da una piccola finestra delle scale del palazzo atterrando in uno stretto e angusto cavedio, quasi inaccessibile a causa della mancanza di porte di comunicazione nel caseggiato. Gli amici, accortisi dell’assenza del ragazzo in casa, si sono resi conto della caduta dopo alcuni istanti udendo delle urla provenire dal piano terra e hanno lanciato l’allarme.

A causa dell’impossibilità di raggiungerlo tramite un varco agevole, i Vigili del Fuoco e i soccorritori sono stati costretti a passare dalla finestra del bagno di una pizzeria, in quel momento chiusa, forzandone la saracinesca. Il ragazzo ha riportato fratture esposte ad arti inferiori e superiori restando fortunatamente sempre cosciente.

Spinalizzato con estrema fatica e condotto in ambulanza tramite la piccola finestra dell’esercizio pubblico, è stato infine stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino al termine di un intervento durato complessivamente circa tre ore. Accertamenti in corso da parte della Polizia.