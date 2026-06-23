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Le indagini

Venticinquenne va in ospedale per un dolore al ginocchio e muore dopo tre giorni: tre indagati

La ragazza era morta il giorno di Santo Stefano. Disposta una consulenza medico legale

Nuovo blocco operatorio ospedale San Martino

Genova. La procura di Genova vuole fare chiarezza sulla morte di una 25enne avvenuta il giorno di Santo Stefano all’ospedale San Martino di Genova.

Per questo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un medico, uno specializzando e un infermiere del pronto soccorso.

La giovane il 23 dicembre era andata in pronto soccorso per un dolore a un ginocchio. Poco dopo essere stata visitata, in attesa dei referti, era andata in bagno e si era sentita male. L’avevano trovata sul pavimento a causa di un arresto cardio circolatorio. Grazie all’intervento dei sanitari il cuore della ragazza aveva ripreso a battere ma era stata trasferita in rianimazione in condizioni critiche ed era morta dopo tre giorni. I carabinieri a fine dicembre avevano acquisito la documentazione medica dall’ospedale.

Oggi la pm Daniela Pischetola ha dato incarico per una consulenza tecnica al medico legale Isabella Caristo e al collega Paolo Cremonesi, ex direttore del pronto soccorso del Galliera. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Antonio Rubino, Cristiano Mancuso e Chiara Sciacchitano.

Gli inquirenti vogliono capire se ci siano state mancanze da parte del personale medico oppure se alla ragazza sia stato prescritto un qualche farmaco che abbia provocato il malore fatale.

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