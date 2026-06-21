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Violenza

Quinto, giovani incappucciati contro un gruppo di minori stranieri: un ferito e 4 denunciati

Grave episodio nella notte tra sabato e domenica, a distanza di pochi giorni dalla spedizione punitiva di Pianderlino. Indagini in corso

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Genova. Notte di violenza ai giardini di via Giannelli, a Quinto, nel levante genovese. Un gruppo di giovani, circa 20 persone, con il volto coperto da cappucci, caschi e passamontagna – armati di spranghe – si è scontrato contro un altro gruppo di circa 30 adolescenti, minori stranieri non accompagnati, ospiti di un centro di accoglienza non distante.

Nella rissa uno dei minori stranieri è rimasto ferito. Un colpo in testa, ha perso molto sangue, ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

All’arrivo delle forze dell’ordine il gruppo di ragazzi con il volto travisato si è sparpagliato e dato alla fuga. Tra i ragazzi stranieri, invece, quattro sono stati fermati e denunciati, due erano minorenni, due avevano compiuto 18 anni.

Sul posto, in un sabato sera estivo in cui i giardini sono comunque molto frequentati, sono arrivati i carabinieri che hanno chiesto poi l’ausilio di polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. Sono state immediatamente avviate indagini. Sul posto sono state trovate una spranga e un coltellino.

La dinamica esatta è ancora da ricostruire ma l’episodio ricorda molto da vicino quanto accaduto poche sere fa nella zona di Pianderlino – dove un ragazzino era stato preso a bastonate da una sorta di ronda di giovanissimi – e quindi tra le ipotesi vagliate da chi indaga c’è anche quella, ancora una volta, di una spedizione punitiva.

Anche in quel caso gli aggressori erano a volto coperto e armati di spranghe. Alcuni sarebbero già stati identificati, già autori di altre violenze. Il ragazzino ferito agli inquirenti ha detto: “Erano adulti”.

Non è escluso neppure che alcuni degli aggressori del raid a Quinto possano essere gli stessi già entrati in azione a Pianderlino ma potrebbe trattarsi anche del concretizzarsi di un meccanismo di emulazione in un clima di violenza e odio alimentato ulteriormente sui social network e a certo livello politico.

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