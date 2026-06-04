Qualità del mare, in Liguria il 97% del litorale rientra nelle fasce migliori

Genova. In Liguria il 97% del litorale rientra nelle due fasce migliori (Eccellente e Buona) del sistema di classificazione della qualità delle acque.

I dati sono emersi durante l’evento “Ambiente e Oceani” organizzato a Roma da Ispra e Snpa in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani.

Nel contesto nazionale la Liguria si distingue per territorio e storia: una costa complessa e spesso rocciosa, costellata di storici borghi costieri grandi e piccoli che la rendono unica ma che necessitano di una cura particolare. La costa ligure è infatti antropizzata per ben il 60% dei suoi 366 km di estensione, di cui soltanto poco meno di un centinaio sono costituiti da litorale spiaggioso.

I controlli del Mar Ligure sono quindi fitti, con un punto di prelievo ogni 968 metri: l’anno scorso sono state eseguite da Arpal 2522 analisi. Il risultato si riflette in un record nazionale che la Liguria detiene da diversi anni: le 35 bandiere blu affidate nel 2026 ai comuni liguri.