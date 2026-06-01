Pwn Genova, un protocollo d’intesa con la consigliera regionale di parità della Liguria

Genova. A seguito della sottoscrizione avvenuta il 14 aprile 2026, PWN Genova – Professional Women’s Network Genova presenterà, il giorno 11 Giugno 2026, ufficialmente il Protocollo d’Intesa siglato con la Consigliera Regionale di Parità della Liguria, Laura Amoretti, nel corso dell’evento “Built to Lead: Equality Drives Excellence”, in programma dalle ore 18.30 presso la sede di BPER Banca, in Via Cassa di Risparmio, 15 a Genova.

L’iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di confronto dedicato agli obiettivi e alle opportunità generate dall’accordo, nato per promuovere la parità di genere, la trasparenza retributiva e il benessere organizzativo all’interno delle imprese e delle organizzazioni del territorio ligure.

L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle professioni per discutere le sfide e le opportunità che attendono il sistema economico ligure nel percorso verso una maggiore equità di genere, approfondendo gli strumenti oggi a disposizione delle aziende e valorizzando le testimonianze di eccellenza che hanno già intrapreso percorsi concreti di innovazione organizzativa e inclusione.

La firma del Protocollo si inserisce in un contesto nazionale ed europeo che continua a evidenziare significative disparità nel mercato del lavoro. Secondo i più recenti dati Eurostat e ISTAT, il tasso di occupazione femminile in Italia resta tra i più bassi dell’Unione Europea, mentre il gender pay gap e la limitata presenza femminile nei ruoli decisionali continuano a rappresentare fattori di criticità per la competitività e la crescita del Paese.

L’intesa prevede attività congiunte di sensibilizzazione, formazione e supporto tecnico su certificazione della parità di genere, trasparenza retributiva, analisi del clima aziendale e benessere organizzativo, conciliazione vita-lavoro e politiche di welfare e prevenzione delle discriminazioni, delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro.

Saranno inoltre promossi workshop, percorsi formativi e iniziative pubbliche dedicate alla leadership inclusiva, allo sviluppo delle competenze manageriali, al linguaggio non discriminatorio e al monitoraggio degli indicatori di genere, con particolare attenzione alle esigenze del tessuto produttivo ligure.

«La parità di genere rappresenta oggi una leva strategica per la crescita economica, la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni. La presentazione pubblica di questo Protocollo segna l’avvio di un percorso concreto che punta a trasformare principi e valori in strumenti operativi, opportunità di sviluppo e buone pratiche per il territorio», dichiarano Laura Amoretti e Giulia Campanella.

L’accordo, della durata di cinque anni, si inserisce nel quadro delle politiche ESG (Environmental, Social and Governance) e mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile per favorire modelli organizzativi sempre più inclusivi, innovativi e capaci di valorizzare il talento in tutte le sue forme.