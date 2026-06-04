Punto Acli Famiglia in centro storico, in tre mesi quasi 100 accessi tra famiglie e utenti singoli

Genova. In tre mesi di attività del nuovo Punto Acli Famiglia nel Centro Storico di Genova, le richieste più frequenti hanno riguardato assegno unico, sostegni al reddito e orientamento alle misure di inclusione sociale. Un dato che restituisce una prima fotografia concreta dei bisogni intercettati dal presidio inaugurato il 6 marzo scorso in vico Falamonica, nell’ambito del progetto “Iniziamo dalla Famiglia” di Acli Genova.

Da marzo a maggio lo sportello ha già preso in carico 97 persone – tra nuclei familiari e utenti singoli – e quasi la metà delle richieste raccolte ha riguardato attività di orientamento, informazione e supporto per l’accesso all’assegno unico e universale, all’assegno di inclusione, all’assegno sociale e alla Naspi. A queste si aggiungono domande legate a bonus e orientamento ai servizi e richieste relative all’integrazione e ai percorsi per cittadini stranieri, come l’esame Cils per la certificazione della lingua italiana (circa una richiesta su 10).

Il quadro che emerge evidenzia un bisogno trasversale di orientamento sociale e amministrativo: famiglie, lavoratori, persone fragili e cittadini stranieri si sono rivolte infatti al Punto Acli Famiglia non soltanto per ottenere informazioni tecniche ma per trovare un luogo di ascolto e accompagnamento capace di aiutarli a orientarsi tra servizi, normative e strumenti di sostegno spesso percepiti come complessi o frammentati. “

Molte delle richieste che stiamo ricevendo riguardano strumenti che sulla carta dovrebbero essere conosciuti e accessibili – sottolinea Davide Lottero, presidente di Acli Genova -. In realtà tante persone faticano ancora a orientarsi tra procedure, requisiti e servizi diversi. In questo senso, il Punto Acli Famiglia sta diventando un luogo dove non si cerca soltanto una pratica ma qualcuno che aiuti a capire come muoversi dentro una situazione spesso complicata. Un elemento particolarmente significativo è che gran parte delle richieste intercettate trova risposta direttamente attraverso i servizi del nostro Patronato Acli, consentendo di accompagnare concretamente le persone nella gestione delle pratiche e nell’accesso alle misure a cui hanno diritto”.

Lo sportello è uno dei fulcri del progetto “Iniziamo dalla Famiglia”, finanziato da Fondazione Carige nell’ambito del bando “Natalità – terza edizione” e partito a inizio 2026 con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e promuovere una cultura della natalità attraverso interventi diffusi sul territorio cittadino. Pensato come presidio territoriale di prossimità, il PAF offre orientamento, ascolto e servizi concreti alle famiglie, mettendo a disposizione informazioni accessibili su bonus, detrazioni fiscali, assegno unico, congedi parentali e misure di sostegno al reddito.

All’attività informativa si affianca inoltre uno spazio di ascolto gestito da volontari formati e collegato con professionisti specializzati. Accanto al Punto Famiglia, il progetto ha sviluppato in questi mesi una rete di attività educative e territoriali diffuse nei circoli Acli cittadini. Da gennaio è attivo al Circolo Achille Grandi di San Fruttuoso un servizio di doposcuola per due pomeriggi alla settimana, mentre nei circoli di Belvedere e Morego si sono già svolti incontri dedicati alla genitorialità e alla relazione educativa con una partecipazione media di circa 20 persone per appuntamento. Complessivamente, considerando le attività già realizzate tra gennaio e maggio, il progetto ha coinvolto direttamente circa 200 persone: un dato destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con le nuove iniziative estive previste nei circoli Acli cittadini. Tra giugno e agosto il progetto proseguirà infatti con laboratori educativi, attività outdoor e momenti ludico-ricreativi al Circolo Valori Alpini, oltre a ulteriori iniziative nei circoli di Quezzi, Apparizione, Morego, Nuova Liguria Eventi – ospitato sulla Chiatta nel Porto Antico – e in collaborazione con realtà associative e parrocchiali del territorio. Acli Genova è inoltre già al lavoro su nuove progettualità e servizi, tra cui l’ipotesi di rafforzare l’attività del Punto Acli Famiglia a partire da settembre, affiancando alle attuali aperture del lunedì, mercoledì e venerdì mattina uno sportello dedicato ai servizi digitali.