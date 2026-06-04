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Assistenza

Punto Acli Famiglia in centro storico, in tre mesi quasi 100 accessi tra famiglie e utenti singoli

Le richieste più frequenti hanno riguardato assegno unico, sostegni al reddito e orientamento alle misure di inclusione sociale

Generico giugno 2026

Genova. In tre mesi di attività del nuovo Punto Acli Famiglia nel Centro Storico di Genova, le richieste più frequenti hanno riguardato assegno unico, sostegni al reddito e orientamento alle misure di inclusione sociale. Un dato che restituisce una prima fotografia concreta dei bisogni intercettati dal presidio inaugurato il 6 marzo scorso in vico Falamonica, nell’ambito del progetto “Iniziamo dalla Famiglia” di Acli Genova.

Da marzo a maggio lo sportello ha già preso in carico 97 persone – tra nuclei familiari e utenti singoli – e quasi la metà delle richieste raccolte ha riguardato attività di orientamento, informazione e supporto per l’accesso all’assegno unico e universale, all’assegno di inclusione, all’assegno sociale e alla Naspi. A queste si aggiungono domande legate a bonus e orientamento ai servizi e richieste relative all’integrazione e ai percorsi per cittadini stranieri, come l’esame Cils per la certificazione della lingua italiana (circa una richiesta su 10).

Il quadro che emerge evidenzia un bisogno trasversale di orientamento sociale e amministrativo: famiglie, lavoratori, persone fragili e cittadini stranieri si sono rivolte infatti al Punto Acli Famiglia non soltanto per ottenere informazioni tecniche ma per trovare un luogo di ascolto e accompagnamento capace di aiutarli a orientarsi tra servizi, normative e strumenti di sostegno spesso percepiti come complessi o frammentati. “

Molte delle richieste che stiamo ricevendo riguardano strumenti che sulla carta dovrebbero essere conosciuti e accessibili – sottolinea Davide Lottero, presidente di Acli Genova -. In realtà tante persone faticano ancora a orientarsi tra procedure, requisiti e servizi diversi. In questo senso, il Punto Acli Famiglia sta diventando un luogo dove non si cerca soltanto una pratica ma qualcuno che aiuti a capire come muoversi dentro una situazione spesso complicata. Un elemento particolarmente significativo è che gran parte delle richieste intercettate trova risposta direttamente attraverso i servizi del nostro Patronato Acli, consentendo di accompagnare concretamente le persone nella gestione delle pratiche e nell’accesso alle misure a cui hanno diritto”.

Lo sportello è uno dei fulcri del progetto “Iniziamo dalla Famiglia”, finanziato da Fondazione Carige nell’ambito del bando “Natalità – terza edizione” e partito a inizio 2026 con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e promuovere una cultura della natalità attraverso interventi diffusi sul territorio cittadino. Pensato come presidio territoriale di prossimità, il PAF offre orientamento, ascolto e servizi concreti alle famiglie, mettendo a disposizione informazioni accessibili su bonus, detrazioni fiscali, assegno unico, congedi parentali e misure di sostegno al reddito.

All’attività informativa si affianca inoltre uno spazio di ascolto gestito da volontari formati e collegato con professionisti specializzati. Accanto al Punto Famiglia, il progetto ha sviluppato in questi mesi una rete di attività educative e territoriali diffuse nei circoli Acli cittadini. Da gennaio è attivo al Circolo Achille Grandi di San Fruttuoso un servizio di doposcuola per due pomeriggi alla settimana, mentre nei circoli di Belvedere e Morego si sono già svolti incontri dedicati alla genitorialità e alla relazione educativa con una partecipazione media di circa 20 persone per appuntamento. Complessivamente, considerando le attività già realizzate tra gennaio e maggio, il progetto ha coinvolto direttamente circa 200 persone: un dato destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con le nuove iniziative estive previste nei circoli Acli cittadini. Tra giugno e agosto il progetto proseguirà infatti con laboratori educativi, attività outdoor e momenti ludico-ricreativi al Circolo Valori Alpini, oltre a ulteriori iniziative nei circoli di Quezzi, Apparizione, Morego, Nuova Liguria Eventi – ospitato sulla Chiatta nel Porto Antico – e in collaborazione con realtà associative e parrocchiali del territorio. Acli Genova è inoltre già al lavoro su nuove progettualità e servizi, tra cui l’ipotesi di rafforzare l’attività del Punto Acli Famiglia a partire da settembre, affiancando alle attuali aperture del lunedì, mercoledì e venerdì mattina uno sportello dedicato ai servizi digitali.

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