Punta Chiappa, avviati lavori in somma urgenza in attesa della barriera paramassi

Camogli. Avviati i lavori di somma urgenza del valore di oltre 150 mila euro. Le prime fasi prevedono l’attività di pulizia del versante e ogni intervento finalizzato alla predisposizione dell’area di lavoro con particolare riferimento a garantire le massime condizioni di sicurezza per gli operatori.

Entro il 20 giugno, dopo le operazioni di pulizia e apprestamenti di sicurezza, è prevista l’installazione di una rete di protezione provvisoria di oltre cinquanta metri di lunghezza che avrà lo scopo di garantire una prima misura di protezione in attesa della definitiva realizzazione della barriera paramassi.

A seguito di tale installazione, e se le condizioni del sito nel frattempo ripulito dalla vegetazione lo consentiranno, potrà essere consentita una apertura temporanea e parziale del percorso in orari non lavorativi, per consentire primarie ed urgenti necessità. Tale apertura sarà resa possibile mediante installazione di cancelli e sarà sempre sotto sorveglianza.

Fuori dagli orari prefissati i cancelli saranno mantenuti chiusi. Fino al 3 luglio saranno eseguite le fondazioni della barriera paramassi che consentiranno il suo adeguato ancoraggio alla versante. Si prevede (salvo eventi imprevisti ora non definibili) che tale barriera possa essere ultimata attraverso la posa delle reti entro il 10 luglio. Salvo imprevisti o diverse disposizioni legate alla sicurezza del cantiere si prevede quindi la completa e definitiva riapertura del percorso a decorrere dall’11 luglio.

Fino al 24 luglio – a percorso riaperto – verranno realizzate le sistemazioni finali e le verifiche conclusive sull’area.