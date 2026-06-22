Pullman prende fuoco sull’autostrada A12, turisti in salvo

Genova. Paura ma per fortuna nessun ferito sull’autostrada A12 dove domenica 21 giugno, nel tardo pomeriggio, un pullman carico di turisti ha preso fuoco.

Il mezzo stava percorrendo il tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, quando poco dopo il casello di Rapallo, ha iniziato uscire fumo dal vano motore. Il conducente ha subito accostato e fatto scendere i passeggeri.

I vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio d’autobotte di Chiavari e una squadra di Genova, hanno raggiunto il bus che nel frattempo era stato inghiottito dalle fiamme.

Grazie all’uso del liquido schiumogeno hanno spento il rogo in breve tempo. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Sul posto anche polizia stradale e personale di Autostrade