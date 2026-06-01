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Violento

Prende a pugni le auto in sosta, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Secondo alcuni testimoni aveva anche tentato due rapine in altrettanti supermercati. È successo a Sampierdarena

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Genova. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato domenica mattina a Sampierdarena per danneggiamento, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti in via Anzani, e hanno visto l’intervento di una volante del commissariato Cornigliano su richiesta della sala operativa della questura. L’uomo era stato segnalato perché, ubriaco, stava prendendo a pugni, danneggiandole, alcune auto in sosta.

Sul posto gli agenti hanno identificato il 34enne che si è avvicinato loro con fare minaccioso brandendo una bottiglia di superalcolici. Fermato, si è opposto al controllo e una volta fatto salire sulla volante ha iniziato a colpire il divisorio in plexiglass, urlando e scalciando.

I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze ed è emerso che poco prima l’uomo si sarebbe reso responsabile di due tentate rapine improprie in due supermercati.

È stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo.

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