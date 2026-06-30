Prototipi, riscontri positivi per Roberto Malvasio a Magione

Magione. Roberto Malvasio nuovamente in lizza all’Autodromo dell’Umbria, a Magione, dove ha preso parte alla prova riservata ai Prototipi inserita nel vasto ambito delle Gare Club.

Come nelle due precedenti uscite, il pilota di Ronco Scrivia ha affrontato l’impegno al volante della Radical SR4 1400 messagli a disposizione dalla AutoSport Sorrento conseguendo la quinta posizione assoluta finale ed un platonico successo di Classe e riportando conferme e riscontri positivi.

“L’avversario più ostico è stato il caldo – osserva Roberto Malvasio – che ha creato sofferenza non solo a noi ma anche alla vettura. Condizioni di gara veramente difficili: non sarei riuscito a tenere il ritmo oltre i previsti 20’. Comunque sono soddisfatto perché ho confermato i tempi dei precedenti due impegni ed alla nostra vettura, la meno potente del gruppo ma, come al solito, in condizioni ottimali, non potevamo proprio chiedere di più”.

“Ad ogni modo, lo ripeto, sono tornato a casa molto soddisfatto – conclude il pilota di Ronco Scrivia – ora lasciamo spazio al caldo ed al periodo feriale e a settembre riprenderemo l’attività agonistica”.