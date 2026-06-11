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L'indagine

Giro di prostituzione tra Albaro e la Foce, quattro indagati

Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica genovese hanno permesso di individuare due appartamenti usati per far lavorare donne cinesi

carabinieri notte

Genova. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sono le accuse mosse a tre donne cinesi e un uomo italiano, compagno di una delle donne, cui all’alba di giovedì i carabinieri hanno notificato l’obbligo di dimora nei comuni di residenza.

Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica genovese hanno permesso di individuare due appartamenti nel levante cittadino che venivano usati dagli indagati per gestire un giro di prostituzione di donne di cittadinanza cinese. Gli accertamenti sono partiti nel maggio del 2025, quando i militari hanno notato un insolito viavai da un appartamento nel quartiere di Albaro, al cui interno risultava abitare una coppia, un 70enne italiano e una donna cinese.

Avuta conferma dell’attività di prostituzione nell’appartamento, i militari hanno individuato un altro immobile alla Foce che veniva utilizzato nello stesso modo. Gli indagati avrebbero pubblicizzato i servizi offerti sui siti, occupandosi poi di gestire gli appuntamenti, incassarne il provento e avvicendare periodicamente le donne, tutte di origine asiatica, negli appartamenti.

Nel corso dell’indagine sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari tra Genova, Davagna e Cuneo, e sono stati rinvenuti e sequestrati 8.000 euro in contanti.

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