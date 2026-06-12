Portato al pronto soccorso dopo una lite in Sottoripa, tira fuori un coltello e minaccia militi e infermieri

Genova. Momenti di caos nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove i militi della Croce Verde genovese avevano portato un giovane magrebino che poco prima nella zona di Sottoripa e poi in piazza Banchi era stato protagonista di una violenta lite con un connazionale

L’uomo arrivato al ps ha tirato fuori un coltello a serramanico. Avrebbe minacciato i militi e poi il personale addetto al triage, poi ha lanciato per terra il coltello. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e lo hanno identificato e denunciato.

In un breve lasso di tempo altri cinque connazionali sono arrivati al pronto soccorso con fare minaccioso. Non avevano a che fare con l’intervento precedente ma il loro atteggiamento ha destato un certo allarme tra i soccorritori e il personale dell’ospedale. La presenza dei poliziotti ha però fatto riportare la calma. Due persone sono state identificate.