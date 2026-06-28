Programma Interreg Italia Francia Marittimo, l’adesione del Comune di Genova

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora a Progetti Europei e Marketing Territoriale, Tiziana Beghin, dell’assessora a Urbanistica, Verde urbano e Smart City, Francesca Coppola, dell’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante, dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, la delibera che sancisce l’adesione del Comune di Genova, in qualità di proponente, alle quattro proposte progettuali da presentare nell’ambito del V avviso per la presentazione di candidature di progetti per le priorità 1, 2, 3, 4, 5, del programma “Interreg Italia – Francia Marittimo 2021 – 2027”.

Le proposte hanno l’obiettivo di realizzare attività progettuali volte al miglioramento delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, allo sviluppo di un turismo sostenibile e al perfezionamento degli attuali strumenti di governance transfrontaliera.

“I progetti europei si confermano un importante strumento di promozione del nostro territorio e di sostegno agli ambiziosi obiettivi di trasformazione che ci siamo posti, con il fine di migliorare la qualità della vita per i nostri cittadini, e non solo, anche attraverso forme innovative di sviluppo economico e sostenibile” ha dichiarato l’assessora Tiziana Beghin.

“Tra gli obiettivi specifici dell’avviso cui abbiamo scelto di aderire, in qualità di soggetto proponente, rientra quello di rendere il nostro territorio resiliente ed efficace dal punto di vista delle risorse, in particolare promuovendo l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza e prendendo in considerazione approcci ecosistemici”, ha dichiarato l’assessora Francesca Coppola.

“La partecipazione al programma Interreg rappresenta un’occasione importante per arricchire le nostre progettualità di strumenti innovativi e all’avanguardia che ci consentono di tutelare il nostro territorio in una prospettiva complessiva che tenga conto della pluralità delle competenze coinvolte”, ha dichiarato l’assessore Massimo Ferrante.

“Grazie all’adesione al programma, avremo modo di sviluppare e rafforzare la mobilità locale nel suo complesso, in modo che sia intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile”, ha dichiarato l’assessore Emilio Robotti.

Gli obiettivi specifici oggetto delle attività progettuali riguardano anche il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione.