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Attesa

Ponte Morandi, slitta ancora l’annuncio della data della sentenza

Doveva essere annunciata l'8 giugno ma per lo sciopero degli avvocati sono a fine mese si saprà se la sentenza sarà a luglio o a settembre

il ponte morandi prima del crollo (video Ferrometal)

Genova. Slitta ancora l’annuncio della data della sentenza per il crollo del ponte Morandi.

Il collegio presieduto da Paolo Lepri aveva fissato un’udienza l’8 giugno, giorno avrebbe dovuto indicare la data in cui sarà pronunciata la sentenza dei confronti dei 57 imputati per il crollo del 14 agosto 2018 in cui persero la vita 43 persone.

Ma l’Unione delle Camere penali ha proclamato un’astensione degli avvocati dall’8 al 12 giugno, e così ’udienza fissata sarà rinviata.

Ne sarà fissata un’altra a fine giugno e solo allora si conoscerà la data della sentenza.

Le opzioni sono due. La prima, quella che in molti auspicano a cominciare dai famigliari delle vittime, è che la sentenza venga pronunciata prima dell’ottavo anniversario del crollo, quindi nell’ultima settimana prima della sospensione feriale che comincia il 25 luglio. La seconda è che per motivi interni al collegio la sentenza slitti a settembre.

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