Allontanato dalla famiglia e processato per maltrattamenti a moglie e figli: assolto 34enne

Genova. Era stato allontanato dalla famiglia ed era finito a processo per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei due bambini di 5 e 8 anni, ma l’uomo, un 34enne genovese, è stato assolto nel processo da tutte le accuse.

I fatti risalgono a un anno fa. Nel corso di una lite avvenuta davanti ai bimbi la donna era finita in ospedale con 14 giorni di prognosi per alcuni schiaffi ricevuti dal marito, raccontando nella denuncia ai carabinieri che l’uomo qualche anno quando beveva minacciava di picchiarla davanti ai bimbi e in qualche occasione l’aveva fatto anche in passato.

Era scattato immediatamente il protocollo previsto dal codice rosso e per il 34enne era stato disposto l’allontanamento dalla famiglia, il divieto di avvicinamento e l’obbligo di firma dai carabinieri. Le cose nel giro di qualche mese sono cambiate e così all’uomo, assistito dall’avvocato Daniele Pomata, era riuscito a farsi revocare le misure cautelari.

L’ultima revoca, a ridosso di Natale, gli aveva consentito di passare le feste con i bambini. La moglie infatti nel frattempo aveva revocato la querela e spiegato ai giudici che voleva tornare a vivere con lui.

Il procedimento penale è pero andato avanti, con la richiesta di giudizio immediato. Oggi il collegio composto dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli ha assolto di 34enne dalle accuse. La procura aveva chiesto per lui una condanna a 2 anni e 9 mesi. Chiamata a testimoniare in udienza, la moglie ha ribadito che non c’è stato mai alcun maltrattamento nei confronti dei bambini.