Pallanuoto, Pro Recco campione d’Italia per le 38esima volta: quinto scudetto consecutivo

Genova. La Pro Recco vince lo Scudetto numero 38 della sua storia, il quinto consecutivo. A Brescia i ragazzi di Sukno si impongono per 12-17 e chiudono la serie sul 3-0. A Mompiano quattro gol di Condemi, migliore marcatore del match, e decimo Tricolore per capitan Di Fulvio.

Primo tempo facile da raccontare: il Brescia segna due volte su rigore, la Pro Recco altrettante in superiorità. Iocchi Gratta da posizione 4 risponde a Del Basso, Pavillard da posizione 2 annulla il vantaggio di Ferrero: dopo 8 minuti il punteggio è in totale equilibrio, 2-2. Pro Recco ancora all’inseguimento in avvio di secondo tempo, con Di Fulvio che risponde al gol in superiorità di Ferrero.

I biancocelesti si aggrappano ancora alle mani di Nicosia che stoppa Del Basso nell’uno contro uno e i ragazzi di Sukno trovano il primo vantaggio con Fondelli che manda Ferrero nel pozzetto e non sbaglia davanti a Massenza Milani. Del Basso pareggia ancora ma Condemi da posizione 2 in superiorità manda avanti la Pro Recco (4-5). Il Brescia perde la testa, Del Basso finisce in anticipo la sua partita per un colpo proibito e Cannella da posizione 2 in superiorità punisce i padroni di casa. Il numero 4 biancoceleste si ripete dopo la rete di Popadic dal palo (5-7), ma l’ultimo gol prima del cambio campo lo segna Gianazza in superiorità.

Il Brescia completa la rimonta all’alba del terzo tempo grazie a Popadic, ma da lì in poi è solo Pro Recco: Cannella da posizione 2 riporta avanti i biancocelesti, Nicosia mura il rigore del possibile pari a Balzarini e i ragazzi di Sukno allungano con Di Fulvio e Granados su rigore (7-10). Lo spagnolo si ripete dai cinque metri dopo la rete in superiorità di Ferrero (8-11). Bovo intanto perde anche Alesiani e Balzarini e i campioni d’Italia strappano con Condemi e Pavillard: è 8-13 dopo 24 minuti di gioco.

Giri e Dolce tengono viva la sfida (10-13), ma Granados dal dischetto è una sentenza: 3/3 e +4 Pro Recco. Distanza che il Brescia dimezza grazie alla schiacciata di Popadic e la palomba di Guerrato (12-14) a tre minuti dalla sirena. Ci pensa una grande giocata di Iocchi Gratta a riportare la Pro Recco a distanza di sicurezza. Il Brescia perde la testa e Guerrato finisce la sua partita (brutalità per lui). La doppietta di Condemi sigilla il match, a Mompiano comincia la festa della Pro Recco.

“Complimenti ai ragazzi e alla società, dall’inizio della stagione abbiamo dimostrato di essere i più bravi – commenta l’allenatore Sandro Sukno – È uno Scudetto meritato, sono felice della stagione, ci è mancata solo una partita, ma abbiamo mostrato un livello di gioco molto alto. Oggi sapevamo che ci aspettava questa partita, abbiamo mantenuto la calma e siamo stati bravi”.

Emozioni altissime, fortissime, ringrazio questo gruppo meraviglioso – aggiunge il capitano Francesco Di Fulvio – Una dedica speciale alla mia famiglia che anche stasera era qui e a Luciano, un nostro grande tifoso scomparso di recente, che sicuramente ci avrà visto dal cielo e sarà felice per noi. Non era facile chiudere la serie in tre gare, siamo stati bravi a non abbassare il nostro livello di gioco e attenzione, ci sono stati momenti difficili ma siamo sempre rimasti lucidi, giocando l’uno per l’altro”.

Il tabellino

AN BRESCIA TEAM-PRO RECCO WATERPOLO 12-17

AN BRESCIA TEAM: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Lodi, F. Ferrero 3, V. Popadic 3, V. Dolce 1, T. Gianazza 1, J. Alesiani, A. Viskovic, N. Casanova, M. Giri 1, F. Massenza Milani, A. Balzarini, C. Gritti. All. Bovo

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 2, A. Granados Ortega 3, G. Cannella 3, A. Fondelli 1, L. Durik, N. Presciutti, L. Pavillard 2, M. Iocchi Gratta 2, R. Buric, F. Condemi 4, M. Irving, T. Negri, F. Cassia, L. Demarchi. All. Sukno

Arbitri: Carmignani e Schiavo

Parziali: 2-2, 4-5, 2-6, 4-4. Usciti per limite di falli Alesiani (B) a 2’35 e Balzarini (B) a 4’08 del terzo tempo e Ferrero (B) a 1’36 del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 7/15 + 3 rigori e Recco 10/16 + 3 rigori. Espulso per gioco aggressivo Del Basso (B) a 4’49 del secondo tempo. Espulso per gioco violento Guerrato (B) a 5’14 del quarto tempo. In porta Massenza Milani (B) e Nicosia (R). Espulso per proteste il tecnico Bovo (B) a 1’41 del quarto tempo. Nicosia (R) para un rigore a Balzarini a 1’49 del terzo tempo.