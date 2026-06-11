“PretenDiamo legalità”, al Politeama la premiazione del progetto per le scuole

Genova. A pochi giorni dalla chiusura dell’anno scolastico il Politeama Genovese ha ospitato la giornata conclusiva della IX edizione di “PretenDiamo legalità”, il progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nella provincia di Genova il progetto ha coinvolto, nell’anno scolastico 2025-2026, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, con 20 istituti scolastici e 95 classi, per un totale di 2.250 ragazzi, promuovendo percorsi di riflessione sui valori civili della vita di tutti i giorni come il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione sociale e l’uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

A partire da settembre il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova ha incontrato gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto, confrontandosi e affrontando insieme i temi maggiormente rilevanti e stimolandoli alla riflessione sulla cultura della legalità. Al termine degli incontri divulgativi ogni Istituto scolastico ha realizzato un elaborato su quanto appreso, che è stato valutato da una Commissione provinciale, che ha eletto i tre vincitori finali.

A Genova hanno vinto per le scuole primarie la classe 4E dell’I. C. Marassi con il video “Oltre lo schermo”, una traccia rap scritta e cantata dagli studenti che mette in guardia dai pericoli del mondo virtuale.

Per le scuole secondarie di primo grado le classi 2A-2B-2C dell’I.C. San Martino Borgoratti con il video “Non è un Jouer”, ed infine per le scuole secondarie di secondo grado la classe 1B dell’Istituto Superiore Einuadi Casaregis con il video “La potenza di un click”, attraverso il quale gli alunni si sono cimentati nel dirigere ed interpretare un cortometraggio a tema bullismo.

I vincitori sono stati premiati a teatro nel corso di una cerimonia in cui a consegnare le targhe sono stati il campione di nuoto di fondo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Edoardo Stochino, le Unità Cinofile e il noto poliziotto rapper Sebastiano Vitale in arte “Revman”. L’IC San Martino Borgoratti ha conquistato anche il primo posto a livello nazionale nella categoria video spot con il video intitolato “Non è un Jouer” incentrato sulla lotta al bullismo e ispirato alla canzone “Gioca Jouer” di Claudio Cecchetto.