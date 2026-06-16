Presunti fondi ad Hamas, entro venerdì la decisione del Riesame sulla scarcerazione di Hannoun

Genova. Nuova udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova per chiedere la scarcerazione di Mohammad Hannoun, Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, i quattro palestinesi accusati di finanziare di Hamas attraverso una serie di associazioni benefiche. I quattro sono in carcere dal 27 dicembre 2025 in regime di alta sicurezza.

La nuova udienza davanti al collegio genovese, presieduto dalla giudice Marina Orsini, arriva dopo l’annullamento con rinvio da parte della Cassazione della precedente ordinanza che confermava il carcere . La Suprema Corte aveva criticato il modo generico in cui erano state utilizzate le fonti aperte e aveva chiesto al Riesame una motivazione più stringente in cui chiarire, fra le altre cose, il ruolo delle associazioni coinvolte e la consapevolezza degli indagati rispetto a eventuali finalità terroristiche. L’udienza di stamattina è durata oltre quattro ore.

I pm Luca Monteverde e Marco Zocco, che coordinano l’inchiesta dell’antiterrorismo, hanno portato come nuovi indizi di questa consapevolezza, oltre a molte foto in cui gli indagati sarebbero ritratti accanto a leader di Hamas in occasione di summit internazionali, un file estratto dal server dell’Abspp (l’associazione fondata da Hannoun) che dimostrerebbe il sostegno a distanza di 21 orfani, figli di 9 martiri delle Brigate Al Quassam, l’ala militare di Hamas, uccisi durante l’offensiva israeliana Guardian of the Walls del maggio 2021 dove morirono in tutto 250 palestinesi. I difensori degli indagati hanno chiarito che l’associazione di Hannoun nello stesso anno aveva sostenuto l’adozione a distanza di oltre mille orfani palestinesi e che durante i vent’anni di attività dell’Abspp stati 15.700 gli orfani che complessivamente hanno ricevuto aiuto grazie all’associazione di Hannoun. Il tribunale del Riesame si è riservato.

La decisione dovrà arrivare entro venerdì 19 giugno. Se il Riesame confermerà la custodia cautelare in carcere, i legali hanno preannunciato un nuovo ricorso alla Corte di Cassazione.

Davanti al tribunale di Genova questa mattina è stato organizzato un presidio in solidarietà agli indagati.