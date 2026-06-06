Sestri Levante, all’Annunziata la premiazione della 59esima edizione del Premio Andersen

Sestri Levante. Si è chiusa con una partecipata cerimonia di premiazione la 59ª edizione del Premio Andersen – Baia delle Favole, storico concorso internazionale dedicato alla fiaba e alla creatività, che da quasi sessant’anni richiama autori, scuole, illustratori e appassionati di scrittura per ragazzi da tutta Italia e dall’estero.

L’edizione 2026 ha registrato numeri record, con centinaia di fiabe arrivate da ogni regione e da diversi Paesi, confermando la vitalità di una manifestazione che continua a promuovere la narrazione, l’immaginazione e i valori universali della letteratura per l’infanzia. La cerimonia ha visto una straordinaria partecipazione di bambini, famiglie e appassionati, trasformando Sestri Levante in un palcoscenico di storie, colori e creatività.

«Ogni anno il Premio Andersen dimostra quanto sia importante coltivare la fantasia e il senso della comunità fin dalla più tenera età – ha dichiarato Maura Caleffi, Assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante – Vedere bambini, famiglie e insegnanti così coinvolti ci ricorda che le fiabe non sono solo racconti, ma strumenti educativi e di crescita. Questa edizione ha superato ogni aspettativa, confermando Sestri Levante come un punto di riferimento nazionale per la letteratura per l’infanzia».

I vincitori della 59ª edizione

• Sezione Piccini: Scuola dell’Infanzia “Traso” dell’Istituto Comprensivo Valtrebbia di Torriglia (Genova) con Il castello di nessuno, premiata per la capacità di raccontare valori come cura, amicizia e solidarietà attraverso una struttura narrativa sorprendentemente matura. Segnalata: Sette Ranger per il bosco del Gruppo “Aquile” dell’Istituto Comunale Monsignore Pietro Zerbi di Saronno.

• Sezione Bambini: Istituto Comprensivo Antonio De Curtis di Palma Campania (Napoli) con La bussola dei desideri, storia delicata sul tema della perdita e della memoria vista attraverso lo sguardo di una bambina. Segnalata: Il super potere di Ricciosauro della Scuola Primaria Rosaria Carriera di Roma.

• Sezione Ragazzi: Giovanna Anna Ferrante di Crecchio (Chieti) con Il cielo di Lila, fiaba che celebra il valore delle parole, della condivisione e della gentilezza. Segnalata: Il viaggio di Matteo del Plesso Marconi dell’Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” di Ancona.

• Sezione Adulti: Michela Guidi di Rimini con Le storie di Étymos, racconto originale che riflette sul potere e sull’origine delle parole attraverso il dialogo tra un dizionario e i vocaboli che custodisce. Segnalata: La bambina che cuciva le parole di Majla Fadda di La Maddalena.

• Sezione Fiaba Straniera: Vasil Vasilev di Sofia (Bulgaria) con The Tree and the Butterfly (L’albero e la farfalla), storia intensa di amore e rinascita. Segnalata: Old Man’s Beard (Barba di vecchio) di Anthony Joseph Bracuti di Eastbourne, Regno Unito.

• Sezione Illustratori: Martina Pizzaferri di Rapallo con Il paguro (s)fortunato, opera che affronta temi ambientali e di tutela del Mediterraneo attraverso un linguaggio visivo fiabesco e coinvolgente. Segnalata: Martin e l’albero dei mille colori di Sabrina Casapieri e Caterina Siciliano.

Il Trofeo Baia delle Favole

Il prestigioso Trofeo Baia delle Favole è stato assegnato a Elga Rosanna Pappalardo di Vanzaghello (Milano) per la fiaba Sky e le voci del bush, ambientata nella terra di Arnhem, in Australia, capace di intrecciare mito aborigeno, ricerca delle proprie radici e forza evocativa della natura.

Premio Sestri Levante – Letteratura, Arte e Scienze

Durante la cerimonia è stato conferito anche il Premio Sestri Levante – Letteratura, Arte e Scienze a Paola Rodari, figura di riferimento nella comunicazione scientifica italiana e internazionale, per il suo contributo alla divulgazione della scienza, alla progettazione di science centre e laboratori didattici, e alla promozione della cultura scientifica attraverso iniziative, festival e pubblicazioni.

“Oggi festeggiamo le fiabe vincitrici, ma anche il percorso che le ha portate fin qui”, dichiara la Presidente di Giuria del Premio, la scrittrice Nadia Terranova, che prosegue: “Questa cerimonia conclude un viaggio di scrittura e lettura che ha unito autori e giurati in una stessa avventura: il gioco serio e appassionante dell’immaginazione e della narrazione.”

La “giuria tecnica” del Premio, presieduta dal professore e scrittore, Enrico Rovegno, è composta da: Maria Grazia Adano, insegnante; Maria Franca Bacigalupo, insegnante; Elisabetta Biggio, insegnante e pedagogista; Federica Brugnoli, insegnante; Paolo Della Sala, scrittore; Goffredo Feretto, editore, Adelia Gandolfo, membro rappresentante famiglia David Bixio e Caterina Lerici, insegnante.

Mentre la “giuria artistica” è composta da: Stefano Biglia, illustratore; Antonio Bozzo, giornalista; Severino Colombo, giornalista; Isabella Christina Felline, autrice di libri per l’infanzia; Roberto Gianotti, giornalista; Alessandro Macchiavello, fumettista; Pierantonio Zannoni, giornalista e Silvana Zanovello, giornalista

Con la conclusione della 59ª edizione, il Premio Andersen – Baia delle Favole conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale, continuando a promuovere il valore della narrazione, dell’immaginazione e della creatività come strumenti di crescita, dialogo e conoscenza.