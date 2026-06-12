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Storia

Resistenza, i giardini di via Stassano a Pra’ prendono il nome della partigiana Nadia

L'area verde sarà intitolata a Virginia Pagliazzo. Domenica 14 giugno la cerimonia

Generico giugno 2026

Genova. Domenica 14 giugno alle 10.30 si terrà la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Ernesto Stassano a Virginia Pagliazzo, nome di battaglia Nadia, storica staffetta partigiana e figura simbolo della Resistenza nel ponente genovese. L’area verde è stata ufficialmente dedicata dal Comune di Genova per preservare la memoria della Resistenza nel ponente ligure.

L’assegnazione di questo spazio verde a Virginia Pagliazzo è il coronamento di un ciclo di omaggi e riconoscimenti dedicati a tutte le donne che, con coraggio e abnegazione, hanno supportato attivamente la Brigata 334 e le altre formazioni partigiane che operarono sul territorio durante il secondo conflitto mondiale.

Intervengono:
Arianna Cesarone – vicepresidente A.N.P.I. provinciale
Rita Bruzzone – assessora Comune di Genova
Mario Odicino – figlio di Virginia Pagliazzo
Simona Cosso – oratrice ufficiale e presidente del Municipio I Centro Est

Virginia Pagliazzo ha incarnato lo spirito più autentico della Resistenza locale, svolgendo per anni il pericoloso e vitale ruolo di collegamento e assistenza sul territorio di Pra’. Il suo contributo è stato storicamente riconosciuto come una delle chiavi di volta dell’organizzazione partigiana nel ponente.

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