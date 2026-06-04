Rifiuti e riciclo, al Cep di Pra’ inaugurato il nuovo ecocompattore Recopet

Genova. Un nuovo ecocompattatore per il quartiere e un progetto che punta a coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e scuole. È stato inaugurato questa mattina presso il Circolo Arci Pianacci, in via della Benedicta 14 al in zona Ca’Nova, la nuova macchina RecoPet installata da Amiu Genova per il conferimento delle bottiglie in PET.

All’inaugurazione erano presenti il direttore generale Amiu Genova Roberto Spera, l’assessore municipale Ponente all’ambiente, Alessio Boni, l’assessora municipale alla scuola Annalaura Ghigliotti e il presidente onorario Circolo Pianacci Carlo Besana.

Presenti anche quattro scolaresche del plesso Aldo Moro di Prà, coinvolte in un momento educativo dedicato al riciclo e all’economia circolare.

L’ecocompattatore consente ai cittadini di conferire bottiglie in PET avviandole correttamente al riciclo attraverso il circuito RecoPet promosso da Corepla. Il sistema è collegato a una app dedicata che permette di registrare i conferimenti e accumulare punti premio.

“La normativa europea Single Use Plastic, pone obiettivi di raccolta per il riciclo molto elevati, il 90% delle bottiglie immesse sul mercato al 2029 – dichiara Roberto Spera, direttore generale Amiu – Genova è stata la prima in Italia a dotarsi di un sistema diffuso di ecocompattatori, per promuovere la raccolta differenziata selettiva nei quartieri, in collaborazione con il consorzio Corepla. Oggi possiamo dire di aver mantenuto la promessa fatta all’associazione Arci Pianacci, di portare Recopet anche qui, per coinvolgere i residenti sui temi del riciclo e della sostenibilità, in una dimensione ecosociale di gioco di squadra”.

“Portare servizi ambientali innovativi nei quartieri significa costruire una presenza concreta delle istituzioni sul territorio – aggiunge Alessio Boni, vicepresidente e assessore municipale all’Ambiente del municipio Ponente – iniziative come questa aiutano a rendere i cittadini protagonisti attivi della raccolta differenziata, partendo dai più giovani e dai luoghi di aggregazione del quartiere”.

“Coinvolgere le scuole in iniziative come questa significa avvicinare i ragazzi a temi concreti come il rispetto dell’ambiente e la cura degli spazi comuni – sottolinea Annalaura Ghigliotti, assessora municipale con delega alla Scuola – l’educazione ambientale funziona ancora meglio quando esce dalle aule e diventa esperienza diretta sul territorio”.

“L’Area Pianacci vuole essere uno spazio di opportunità sociali, sportive, culturali rivolte al territorio. Il rispetto dell’ambiente è sempre stato nelle nostre attenzioni – conclude Carlo Besana, presidente onorario Circolo Arci Pianacci – abbiamo, prima associazione a Genova, installato impianto di pannelli fotovoltaici nel 2010, che ha consentito finora un risparmio di oltre 100 tonnellate di CO2. L’ecocompattatore di Recopet-Corepla installato a cura di AMIU ci dà l’occasione di attivare una opportunità rivolta al territorio ma che si rivolge a tutto il mondo: partecipare, ognuno, alla lotta contro il peggioramento ambientale”.

Cosa si raccoglie: bottiglie in PET per bevande come acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, energy drink, latte.

Il motivo è che tali bottiglie, non contaminate, possono essere destinate alla produzione di nuove bottiglie e imballaggi a uso alimentare, il cosiddetto bottle-to-bottle

Come funziona: si scarica gratuitamente la app RecoPet, si inquadra il QR code presente sul monitor, si inseriscono le bottiglie vuote in PET con codice a barre leggibile e non schiacciate e si accumulano punti ottenendo coupons dalle attività commerciali di vicinato e non solo.

Amiu ricorda che è ancora attiva l’iniziativa “Un derby per l’ambiente” promossa da Amiu e Corepla che permette ai tifosi delle squadre di calcio cittadine di ottenere una maglia ufficiale in PET 100% riciclato di Genoa e Sampdoria. Per averla è necessario raggiungere 2.500 punti sull’app RecoPet conferendo le bottiglie nel circuito di 36 ecocompattatori installati in città.