A Portofino il Summit di Optimum Asset Management: ci sono anche Mike Pompeo e Matteo Renzi

Portofino. Portofino si prepara ad accogliere alcuni tra i principali protagonisti della politica e dell’economia internazionale. Dal 12 al 14 giugno l’Excelsior Palace Portofino ospiterà l‘Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’evento promosso e patrocinato da Optimum Asset Management che riunirà rappresentanti delle istituzioni, della finanza, dell’industria e del mondo degli investimenti per discutere delle grandi sfide geopolitiche ed economiche che stanno ridefinendo gli equilibri globali.

Tra gli ospiti più attesi figura Mike Pompeo, già segretario di Stato degli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump, al quale sarà affidata la sessione centrale del summit. Pompeo offrirà una lettura degli scenari internazionali alla luce delle tensioni geopolitiche, delle trasformazioni delle catene del valore e delle nuove dinamiche che stanno influenzando mercati, imprese e investitori.

Accanto a Pompeo interverrà anche Matteo Renzi, già presidente del Consiglio, che proporrà una riflessione sulle prospettive di crescita dell’Italia e sulle sfide strutturali che il Paese dovrà affrontare per rafforzare la propria competitività in uno scenario internazionale sempre più complesso.

Ampia la rappresentanza istituzionale prevista. Ai lavori parteciperanno i vice ministri Valentino Valentini ed Edoardo Rixi, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e rappresentanti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di attività produttive e vigilanza sugli enti gestori. Previsto inoltre il saluto istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Uno dei temi centrali dell’edizione 2025 sarà il rapporto tra competitività industriale, autonomia strategica europea e sicurezza economica. Su questi aspetti porterà il proprio contributo Antonio Gozzi, presidente di Duferco e Federacciai e delegato di Confindustria per l’Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitività. L’intervento sarà focalizzato sulle sfide che attendono il sistema produttivo italiano ed europeo, tra approvvigionamenti strategici, politica energetica e rafforzamento delle filiere industriali.

Spazio anche al ruolo del risparmio e della finanza a sostegno dell’economia reale. Il Summit vedrà infatti la partecipazione dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti, con Paolo Perrone, presidente di CDP Equity, insieme a esponenti degli organismi di vigilanza e regolazione del comparto previdenziale. Al centro del confronto il contributo che il risparmio privato e i fondi pensione possono offrire al finanziamento delle infrastrutture, degli investimenti produttivi e della crescita del Paese.