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In manette

Distrugge le vetrine di un bar al Porto Antico, 36enne bloccato dalla polizia

L’uomo era già stato segnalato tramite l’app YouPol mentre rompeva altri vetri nella stazione di Sampierdarena

polizia porto antico

Genova. Un uomo di  36 anni è stato arrestato dopo avere provato a spaccare le vetrine di un bar con un tombino in zona Porto Antico, nei pressi dell’Acquario.

L’uomo, cittadino nigeriano, era già stato segnalato tramite l’app YouPol mentre rompeva altri vetri nella stazione di Sampierdarena, la sera di giovedì.

La notte scorsa è arrivata un’altra segnalazione al 112, e sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle volanti, che hanno trovato il 36enne sdraiato a terra.

Portato in questura, è stato identificato come l’autore di entrambi i danneggiamenti e arrestato

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