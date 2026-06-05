Porticciolo di Nervi, lavori conclusi in meno di 15 giorni: spuntano un gradino e una rampa

Genova. “Abbiamo già inviato alla capitaneria di porto e al Ddemanio marittimo la comunicazione ufficiale di fine lavori di consolidamento e ripristino dell’agibilità del nuovo pontile: una volta tolte le recinzioni, da oggi, quindi, il porticciolo di Nervi potrà essere riaperto”. Lo annuncia l’assessore comunale. ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche, Massimo Ferrante.

“Grazie ai lavori in tempi record, che ho seguito per tutta la durata personalmente, il porticciolo sarà di nuovo agibile e fruibile – spiega l’assessore Ferrante – rispetto a quanto stabilito nell’ordinanza di chiusura scattata a fine maggio, la riapertura avviene, quindi, in anticipo andando incontro alle richieste non solo dei turisti e dei visitatori del borgo, ma anche degli operatori commerciali della zona, legittimamente preoccupati per gli impatti di un eventuale prolungamento della chiusura”.

“Il molo – continua l’assessore – risulta ora stabilizzato e agibile: sarà sottoposto a un programma di monitoraggio annuale di verifica della stabilità sul lungo periodo per raccogliere i dati necessari alla predisposizione di eventuali e ulteriori interventi di stabilizzazione”.

L’iter per i lavori era iniziato in urgenza il 21 maggio dopo le attività preliminari di ispezione subacquea mediante riprese video. Le operazioni sono state eseguite, su incarico della Direzione difesa suolo, opere idrauliche e infrastrutture del Comune di Genova, dal raggruppamento temporaneo di omprese costituito da Eso Strade e Ilset e con il supporto della società Barracuda.

La banchina era stata danneggiata dalla mareggiata di inizio maggio: i cassoni della piccola diga del porticciolo non avevano retto la forza delle onde e avevano riportato fessurazioni e spostamenti che avevano reso la struttura non praticabile.