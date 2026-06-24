Pontedecimo, sì del consiglio comunale alla via pedonale tra la stazione e il parcheggio. Approvata mozione della Lega

Genova. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione della mozione che ho presentato e sviluppato insieme alla consigliera Paola Bordilli sul collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria di Pontedecimo e il nuovo parcheggio di interscambio. Si tratta di una scelta di buon senso che risponde a esigenze concrete del territorio e che punta a migliorare la mobilità urbana e la qualità dei servizi per cittadini e pendolari”. Lo dichiara il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua

“Il parcheggio rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Valpolcevera. Renderlo pienamente integrato con la stazione ferroviaria significa incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e favorire un sistema di interscambio più efficiente. Tra gli impegni approvati vi è anche il miglioramento della segnaletica di indirizzamento ai parcheggi della stazione ferroviaria di Pontedecimo, elemento fondamentale per garantire una migliore fruibilità dell’area e agevolare gli utenti. Importante, inoltre, l’attenzione posta al potenziamento dell’accessibilità della stazione e all’inserimento della stessa nel circuito Sala blu”

“Ora è fondamentale che gli impegni approvati vengano tradotti rapidamente in interventi concreti, affinché la comunità di Pontedecimo e l’intero territorio possano beneficiare al più presto di opere attese e necessarie”, conclude,