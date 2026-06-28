Ponente, opposizione all’attacco sui capannoni di Voltri: “Inutile parlare di olimpiadi se si trascurano gli impianti”

Genova. “La Giunta Salis continua a ignorare il Ponente cittadino, arrivando persino a calpestare la volontà espressa all’unanimità dall’intero Consiglio comunale”. Lo dichiarano in una nota congiunta Paola Bordilli, capogruppo della Lega, e Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia. Al centro della dura polemica c’è la situazione dei capannoni sportivi di Voltri, una vicenda segnata da continui rinvii e impegni disattesi da parte dell’amministrazione.

“Troviamo sinceramente paradossale e inutile che questa amministrazione continui a riempirsi la bocca parlando di grandi palcoscenici e di Olimpiadi, di decentramento e di valorizzazione della Genova policentrica, quando poi dimostra di non essere nemmeno in grado di gestire l’ordinario e di rispettare gli impegni presi sugli impianti sportivi cittadini”, incalzano Bordilli e Bianchi.

Nel comunicato congiunto delle forze di opposizione diffuso in queste ore, viene riportato una “cronopogramma dei rinvii”, dove vengono evidenziate le “tappe” del percorso che avrebbe portato alla situazione attuale. “In autunno 2025 si svolge la prima commissione consiliare sui capannoni sportivi, nella quale l’aula, all’unanimità, concorda sull’esigenza di un sopralluogo e individua il mese di gennaio come data ideale. A gennaio 2026 nessun sopralluogo viene fissato e la promessa viene palesemente disattesa. Marzo 2026: Lega e Fratelli d’Italia presentano un documento in aula, votato all’unanimità con il parere favorevole della stessa Giunta, che impegna ufficialmente il Comune a effettuare il sopralluogo entro Pasqua 2026 – infine – A giugno 2026: ancora nessuna comunicazione sul sopralluogo previsto. A seguito dei continui solleciti viene fornita una nuova garanzia: il sopralluogo si farà entro il mese corrente. Ma, ancora una volta, tutto tace”.

“Siamo alla fine di giugno e, ancora una volta, nulla si è mosso. L’ennesima scadenza è passata nel silenzio più totale. Al cronoprogramma non rispettato per i capannoni di Voltri si aggiungono le numerose richieste di commissione presentate sul tema dello sport e che ancora attendono una calendarizzazione. L’ennesima dimostrazione concreta del disinteresse di questa Giunta e, in particolare, del Sindaco per lo sport, confermata anche dalla continua frammentazione della delega, che certifica il fallimento delle scelte della prima cittadina”, aggiunge Alessandra Bianchi.

“Non si tratta solo di una mancanza di rispetto istituzionale verso un documento votato da tutta l’aula, ma di un vero e proprio schiaffo, l’ennesimo dopo la recente soppressione del servizio Navebus, al Ponente cittadino”, aggiunge Bordilli.

“Lo sport di base e i quartieri dovrebbero essere la priorità, non l’ultima ruota del carro. Voltri non può più aspettare i comodi e i ritardi di una Giunta che si dimostra tanto celere a parole quanto immobile nei fatti. Ci aspettiamo che, senza ulteriori indugi e senza trovare scusanti che sarebbero quantomeno imbarazzanti, si proceda alla calendarizzazione e alla convocazione del sopralluogo”, concludono Bordilli e Bianchi.