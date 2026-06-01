Bivacchi abusivi e fuochi, controlli della polizia locale tra spiagge e “laghetti”

Genova. Un fine settimana di attività e monitoraggio sul litorale del ponente genovese e in altre località prese d’assalto per via dell’anticipo d’estate: la polizia locale ha messo in campo un servizio mirato per garantire la sicurezza, il decoro e il rispetto delle regole sulle spiagge libere e sul lungomare di Multedo, Pegli e Voltri.

L’operazione, condotta nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio dalle 10 alle 17, ha visto l’impiego anche delle unità cinofile. Gli agenti hanno svolto un importante ruolo di prevenzione e informazione, fornendo spiegazioni ai numerosi bagnanti presenti in merito ai regolamenti vigenti sui litorali cittadini.

Durante la giornata di sabato, l’attenzione si è concentrata inizialmente sul litorale di Multedo, dove gli operatori hanno rintracciato due cittadini extracomunitari all’interno delle baracche abbandonate dell’ex stabilimento “West Beach”.

Entrambi sono stati sanzionati per bivacco in area demaniale e, contestualmente, è stato attivato l’ufficio Cittadini senza fissa dimora, che ha offerto loro un alloggio temporaneo. Sempre a Multedo, dopo una prima fase di informazione e invito a spostarsi verso strutture attrezzate, l’inosservanza del divieto di conduzione di cani in spiaggia durante la stagione balneare ha portato alla contestazione di due verbali.

Sul fronte della sosta selvaggia, sul retro del supermercato Pam di Voltri sono state accertate due violazioni per l’utilizzo abusivo di stalli riservati alle persone con disabilità. L’azione di contrasto all’abusivismo commerciale sulla spiaggia libera di Voltri ha inoltre provocato la fuga di diversi venditori ambulanti, a eccezione di uno che è stato fermato e sanzionato per vendita in forma itinerante senza autorizzazione, con conseguente sequestro amministrativo della merce.

La domenica ha visto alcune criticità legate all’accensione di fuochi sul litorale di Multedo, dove l’intervento della polizia locale ha portato alla contestazione di cinque verbali per accensione di barbecue e propagazione di fumi. Nei pressi della foce del torrente Varenna è stato inoltre sanzionato un soggetto che bivaccava sull’arenile in stato di ubriachezza manifesta.

A Voltri, il monitoraggio è stato esteso alla Passeggiata Bruzzone, alla foce del Cerusa e a Piazza Dall’Orto grazie al supporto delle unità cinofile, senza rilevare anomalie. In entrambe le giornate, i frequentatori dell’arenile voltrese sono stati preventivamente informati sui divieti legati alla detenzione e al consumo di bevande alcoliche in contenitori a partire dalle ore 12, come previsto dall’ordinanza sindacale vigente.

“Abbiamo anticipato i servizi estivi di rafforzamento dell’attività sul litorale – dice l’assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – la presenza costante e capillare della polizia locale sul nostro litorale rappresenta una garanzia di vivibilità per i cittadini e i turisti che frequentano le nostre spiagge, il lavoro dei nostri agenti si muove su un doppio binario fondamentale: da un lato la fermezza nel far rispettare le regole della civile convivenza, dall’altro la vicinanza alla comunità attraverso un’attività informativa continua. Proteggere gli spazi pubblici, garantire l’accessibilità dei posteggi per i disabili e vigilare sulla sicurezza urbana sono tasselli di un impegno quotidiano che non si improvvisa, ma che si pianifica con costanza per tutelare il bene comune e il decoro della nostra città”.