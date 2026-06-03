Piscine di Albaro, sabato l’inaugurazione del polo apnea con la presenza di Umberto Pelizzari

Genova. Sabato 6 giugno, dalle ore 18 alle 20, le Piscine di Albaro ospiteranno un evento speciale dedicato al mondo dell’apnea, con la partecipazione di Umberto Pelizzari, pluriprimatista mondiale e presidente di Apnea Academy, considerato una delle figure più rappresentative dell’apnea a livello internazionale.

L’occasione sarà l’inaugurazione delle attività sociali di Asd Apnea Center, storica realtà genovese che, dopo 25 anni di attività in altre strutture, trasferisce la propria sede invernale alle Piscine di Albaro, dando vita a un nuovo punto di riferimento per l’apnea nel capoluogo ligure.

Nel corso della serata Pelizzari sarà presente a bordo vasca e prenderà parte a un allenamento in acqua insieme agli istruttori e agli atleti della società, incontrando appassionati, allievi e curiosi.

L’evento rappresenta l’inizio di una nuova fase per Apnea Center e per Apnea Academy a Genova, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la pratica dell’apnea sportiva e ricreativa all’interno del più grande centro sportivo del centro cittadino.

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa nuova avventura con la presenza di Umberto Pelizzari, una figura che ha contribuito a far conoscere l’apnea in tutto il mondo e che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il nostro movimento”, spiegano da Apnea Center.

L’appuntamento è aperto a soci, appassionati e cittadini che desiderano conoscere più da vicino il mondo dell’apnea e visitare la nuova sede.

La locandina dell’evento

Umberto Pelizzari