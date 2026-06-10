Pieve Jazz 2026: musica, paesaggi e grandi interpreti nel cuore del Golfo Paradiso

Pieve Ligure. Torna a Pieve Ligure l’appuntamento con la musica jazz per tre concerti, in tre luoghi simbolo del paesino del Golfo Paradiso. La rassegna Pieve Jazz 2026, organizzata dall’Associazione Esperanto con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pieve Ligure, e la collaborazione della Pro Loco, propone tre serate di alta qualità artistica in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria.

Giunta alla terza edizione, la manifestazione offre un percorso tra le nuove espressioni del jazz contemporaneo, valorizzando giovani talenti emergenti e ospitando protagonisti di rilievo della scena nazionale e internazionale, sotto la direzione artistica di Luca Falomi.

Il 14 giugno, in piazza D’Amato alle 19:00, si inizia con SAMPLE GEE!

La freschezza e l’energia dei giovani talenti della scena ligure. Soul-jazz americano, blues e funk. Temi originali e riarrangiamenti di brani celebri. Samuele Puppo (voce, chitarra), Paolo Priolo (basso), Gigi Marras (batteria), ospiti Matteo Mannino (tromba), Stefano Mati (sax).

In caso di maltempo il concerto si tiene negli ex locali Carige, sempre in piazza D’Amato.

Il 20 giugno allo Scalo Chiappa alle 5:30 si prosegue con il CONCERTO ALL’ALBA – LUCA FALOMI SOLO

Una esperienza speciale in uno spazio di rara bellezza. Le sonorità acustiche della chitarra di Luca Falomi alle prime luci dell’alba. Uno degli artisti più interessanti della nuova scena musicale italiana, in grado di coniugare raffinatezza tecnica, sensibilità compositiva e una rara profondità espressiva. Se non avetge mai partecipato a un concerto all’alba, è un’esperienza particolare e indimenticabile.

In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi.

Il 26 giugno in Piazza San Michele alle 19:00 la rassegna conclude con il COMBIN TRIO

Tre musicisti che dialogano in uno spazio fuori dal tempo, alla ricerca di un respiro comune e naturale, tra esplorazioni timbriche e musicali. Jazz moderno e linguaggi contemporanei, improvvisazone e sperimentazione in un dialogo emotivo continuo con il pubblico. Con Christian Thoma (oboe), Maurizio Brunod (chitarre), Federico Bagnasco (contrabbasso).

In caso di maltempo il concerto si tiene nel Teatro M. Massone

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: www.esperantoproject.com