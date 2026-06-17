Messa in sicurezza idraulica in piazzale Bligny, scatta la fase 2: ecco come cambia (ancora) la viabilità

Genova. Nuovi disagi in vista per la circolazione nella media Valbisagno. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 17 giugno, entreranno in vigore nuove modifiche alla viabilità tra lungobisagno Dalmazia e piazzale Bligny per consentire l’avvio della seconda fase dei lavori di messa in sicurezza del rivo senza nome che scorre al di sotto del piano stradale. Il cantiere nella sua nuova fase vedrà la parziale occupazione della zona centrale della carreggiata proprio in corrispondenza dell’incrocio.

Per chi viaggia in automobile lungo l’asse del Bisagno, le novità principali riguarderanno il tratto compreso tra il ponte Feritore e il ponte Guglielmetti. In questa tratta il limite massimo di velocità stradale viene abbassato a 30 km/h. La variazione più importante interesserà i veicoli diretti verso il centro città (direzione monte-mare): all’altezza dell’intersezione con piazzale Bligny, i conducenti avranno l’obbligo di proseguire diritto, senza possibilità di svoltare, come già in questi mesi di cantiere. Sul lato levante della carreggiata, inoltre, scatterà il divieto di fermata. Istituito anche un divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Bligny, sul lato mare, nel segmento compreso tra l’incrocio e il civico 2b rosso.

I provvedimenti non risparmieranno i pedoni. Per tutta la durata delle lavorazioni sarà infatti vietato il transito sul marciapiede sul lato di ponente, ovvero quello affacciato sul torrente Bisagno, in corrispondenza delle aree di cantiere. Il flusso pedonale sarà deviato su percorsi alternativi appositamente segnalati sia a monte sia a mare dell’interruzione.