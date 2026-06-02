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Niente da fare

Tragedia in piazza Matteotti, 53enne si accascia in un locale e muore: sul posto la polizia

L'uomo è andato in arresto cardiaco mentre mangiava, inutili i tentativi di rianimazione immediati. La salma è a disposizione per eventuali accertamenti

ambulanza croce bianca piazza matteotti

Genova. Tragedia questo pomeriggio nel centro di Genova: un uomo di 53 anni è morto dopo essersi accasciato mentre mangiava all’interno di un locale di piazza Matteotti.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1 del 118 di Genova.

All’arrivo dei soccorritori alcuni presenti stavano già tentando la rianimazione cardiopolmonare sull’uomo, genovese, che si era sentito male improvvisamente.

Nonostante la prontezza dei soccorsi, dopo oltre un’ora di manovre rianimatorie senza esito, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e la salma è stata posta a disposizione per eventuali accertamenti. Presenti anche i parenti.

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