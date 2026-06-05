Il Comune inizia il percorso verso il “piano del verde”, presentato il lavoro di progettazione

Genova. Sono state presentate questa mattina, nel corso della commissione consiliare a Palazzo Tursi, le linee guida e il piano di lavoro che condurranno alla redazione del “piano del verde” del Comune di Genova.

L’elaborazione del documento strategico è stata affidata allo Studio Gibelli, il cui team di progettiste guiderà l’iter nei prossimi mesi, muovendo dal patrimonio documentale e conoscitivo già precedentemente elaborato dagli uffici tecnici comunali.

La giunta ha stanziando le prime risorse economiche, 60mila euro: la presentazione di questa mattina traccia la strategia che il team di progettazione metterà in campo nell’arco di un anno, scandita da un preciso cronoprogramma.

Trattandosi il “piano del verde” di uno strumento complesso e che necessita di costanti tarature, la commissione odierna rappresenterà soltanto il primo di una serie di incontri periodici istituiti per aggiornare regolarmente l’aula sullo stato di avanzamento dei lavori.

“Oggi portiamo per la prima volta in commissione il percorso del nuovo “piano del verde” – dichiara l’assessora al Verde pubblico Francesca Coppola – è un passaggio importante perché finalmente passiamo dalle intenzioni al lavoro concreto. Per troppo tempo il verde è stato considerato come un tema a sé stante, quasi una questione esclusivamente manutentiva”.

“In realtà, esso rappresenta uno degli strumenti più importanti che abbiamo per affrontare le grandi sfide della città – continua – il cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico, la qualità dello spazio pubblico, la salute e il benessere delle persone. Per questo abbiamo scelto un approccio multidisciplinare che sappia tenere insieme verde, acqua e suolo, leggendo il territorio nella sua complessità e costruendo una visione capace di mettere in relazione ambiente, paesaggio e vita quotidiana. Vogliamo un Piano operativo che non resti chiuso in un cassetto, ma che sappia orientare le trasformazioni della città, individuare le priorità di intervento e migliorare concretamente la qualità della vita nei quartieri. Sarà un percorso costruito attraverso competenze diverse, ma anche attraverso l’ascolto attento dei Municipi, delle associazioni e dei cittadini. Il verde non è un semplice elemento decorativo: è una vera e propria infrastruttura della città, al pari delle altre reti che la fanno funzionare, e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per costruire una Genova più resiliente, più vivibile e più giusta”.

L’obiettivo della nuova pianificazione mira a concepire lo spazio aperto e pubblico come un perno di inclusione sociale e resilienza ecologica. La metodologia di lavoro strutturata dallo Studio Gibelli si articola in cinque fasi: la prima dedicata all’analisi dei dati pregressi, allo studio delle Unità di Paesaggio Aperto (UPA) e all’attivazione del primo Workshop SWOT; la seconda per la definizione formale degli obiettivi del Piano del Verde e conduzione di workshop partecipativi di Co-Envisioning; la terza prevede la redazione complessiva del Piano strategico (predisposto per la variante al PUC); la quarta fornirà gli strumenti tecnici e normativi e la stesura del nuovo Regolamento del Verde e infine una fase dedicata alla comunicazione: attività di coordinamento territoriale e realizzazione di due grandi eventi pubblici istituzionali di presentazione finale alla cittadinanza e agli stakeholder.