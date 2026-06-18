Piano sociosanitario, Calà (Cgil): “Ennesimo incontro inutile con la Regione Liguria”

Genova. “Ennesimo ed inutile incontro sul piano sociosanitario con la Regione Liguria”. È la valutazione del segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà sulla riunione che si è svolta ieri in Regione sul piano sociale integrato regionale che ha la funzione di definire gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale.

“Il piano non definisce il personale necessario per essere attuato e quello per portare avanti la riforma, non esplicita le risorse messe a disposizione, non definisce i Leps che sono essenziali per l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie e per definire la qualità dei servizi”, interviene Calà.

Tra gli altri nodi irrisolti quello su diritti e tutele di chi lavora negli appalti per i quali Cgil, Cisl e Uil hanno anche sottoscritto un accordo proprio con Regione Liguria: “La Regione non ha voluto inserire nel piano sociosanitario l’accordo che definisce le condizioni di chi lavora negli appalti per cui non possiamo avere la certezza che non ci siano situazioni di sfruttamento o di personale sottopagato”, conclude Calà.

“Nonostante gli incontri sindacali quindi la Regione si rende indisponibile a modificare un piano socio sanitario inutile che non risponde alle esigenze dei liguri e che senza risorse e personale resta un libro dei sogni”, conclude il sindacato.