Al circolo Pianacci del Cep al via un ciclo di incontri sulla partecipazione attiva

Genova. Dal 10 giugno al 17 luglio, presso Circolo Arci Pianacci, Area Pianacci, via della Benedicta 14, Genova-Cep, si terrà un ciclo di conferenze ed incontri: “Idee e modi per partecipare alla vita della città”.

L’iniziativa è realizzata da Circolo Arci Pianacci nell’ambito delle azioni del progetto “Caleidoscopio della Partecipazione” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Come influire sul governo dei propri quartieri, delle città, dei governi è oggi un tema planetario. Quanto, quando e come la partecipazione è possibile? Quanto è voluta? Quanto è attuale? È una caratteristica da sviluppare o calibrare? Tutti, da diversi decenni, ad ogni livello, vediamo dibattere su quanto e come il metodo partecipativo sia utile, efficace, giusto – dicono gli organizzatori – iun questa rassegna di incontri uno sguardo contemporaneo e territoriale con incontri con amministratori ed esperti di società e partecipazione”.

Alla rassegna parteciperanno come relatori amministratori pubblici, attori del terzo settore cittadino e del ponente, esperti, artisti.

La partecipazione, in varie forme, è realizzata ogni giorno. Che siano opportunità che ci chiamano a decidere direttamente (es. elezioni, referendum), o spazi e occasioni di consultazione e protagonismo, o naturali percorsi pubblici di individuazione e gestione delle soluzioni

Esistono strumenti partecipativi amministrativi (es. Patti di collaborazione, sportelli, delibere di iniziativa popolare, consulte), percorsi che l’amministrazione realizza (es. progetto Fuori dal Comune), modi spontanei di organizzarsi, da parte dei cittadini, in gruppi, associazioni, cooperazione sociale e contribuire alla gestione della città e delle proprie comunità.

Programma degli incontri

Mercoledì 10 giugno – h. 17

Circolo Arci Pianacci – via della Benedicta 14 – Genova/Cep

I Municipi – governare con i quartieri

incontro con Municipio Ponente

Relatori

Assessora Municipio Ponente Annalaura Ghigliotti

Delegata alla Partecipazione Municipio Ponente Silvia Cama

Il Municipio Ponente, come tutti i Municipi genovesi, sta attivando diversi percorsi di partecipazione. Il più noto quello per gestire i nuovi Giardini di Via Novella. I rappresentanti del Municipio dialogheranno su gli strumenti esistenti e quelli che la presente amministrazione municipale sta attivando

Martedì 16 giugno – h. 17

Circolo Arci Pianacci – via della Benedicta 14 – Genova/Cep

Adolescenti e città

Spazi di vita

incontro con il sociologo Stefano Laffi

Introduce Maddalena Bartolini – sociologa

Relatore Stefano Laffi – sociologo

Interviene Don Stefano Cicciotti – Parrocchia S. M. Immacolata di Pegli; Carlo Besana, Presidente Onorario Circolo Arci Pianacci; Daniela Matranga, Agorà Coop, coordinatrice Centro di Aggregazione Zenit

Stefano Laffi, autore di diverse pubblicazioni, con Feltrinelli ed altri editori, sugli adolescenti e la partecipazione, è una delle voci più autorevoli su questi temi nel mondo educativo e del terzo settore.

Maddalena Bartoli, ricercatrice, ha partecipato, recentemente, a progetti sul Cep e da molti anni si dedica alla partecipazione giovanile in diverse forme.

Don Stefano, Daniela Matranga, Carlo Besana sono protagonisti di diverse strutture di riferimento educativo di diversa natura e lavorano nel ponente. Porteranno nell’incontro alcuni spunti dalle loro esperienze ed osservazioni

Venerdì 19 giugno – h. 17

Circolo Arci Pianacci – via della Benedicta 14 – Genova/Cep

Dai territori al governo

come partecipare al governo: partiti, rappresentanti, dialogo coi territori

Relatori:

Senatore Luca Pirondini

Consigliere Regionale Stefano Giordano

Da Pirondini e Giordano uno sguardo su come la partecipazione e le idee dei territori possano arrivare a strutture più “distanti” come la Regione ed il Governo

Venerdì 26 giugno – h. 17

Misericordia Ponente Soccorso – via Martiri del Turchino 46 – Genova/Cep

La città che si organizza

Terzo settore e Istituzioni

Relatori:

Assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi

Direttore Agorà Coop Ferdinando Barcellona

Governatore Misericordia Ponente Soccorso Andrea Maganuco

Il Terzo Settore, fisiologicamente, è una “cinghia di trasmissione” tra i cittadini e la loro rappresentanza e progettualità per la città. Cristina Lodi, Assessora al Welfare, dialogherà con diversi esponenti del terzo settore sulle direttici esistenti ed in via di proposta da parte delle amministrazione sulla gestione di questo aspetto della partecipazione dei cittadini

Ferdinando Barcellona è uno dei Direttori di Agorà Coop, una delle principali cooperative sociali genovesi che opera in molte periferie cittadine con diversi progetti ed approcci, Andrea Maganuco sta guidando Misericordia Ponente Soccorso, la Pubblica Assistenza presente nel quartiere portando progettazione sociale ed innovazione nelle comunità del ponente

Venerdì 13 luglio – h.16 – Area Pianacci –

via della Benedicta 14 – Genova/Cep

Writing – partecipazione sui muri

l’arte urbana dei giovani e le città,

una storia di colori e partecipazione

intervista a Paolo Bordino “Pao”

“Pao” è uno dei writers, milanese, italiani affermati. Dalla sua voce il racconto di come i muri siano uno spazio di libertà informale e un modo per potersi esprimere verso le città con diversi approcci e posizioni pubbliche.

Modera gli incontri Enrico Testino, vicepresidente Circolo Arci Pianacci: lavora come educatore e come animatore sociale nel ponente genovese dal 1998.